BOCCE / Rinaudo, Alfonsi e Sola ai campionati del mondo juniores di pétanque

Nutrita rappresentanza cuneese per la nazionale azzurra di pétanque, in Spagna per i campionati del mondo juniores.
Tra i selezionati del responsabile tecnico Mosè Nassa figurano Simone Alfonsi (valdostano in forza al Valle Maira), Nicole Sola (Buschese) e Thomas Rinaudo (Valle Maira).
Tra i più attesi c'è proprio Rinaudo, talentuoso classe 2011, campione d'Italia di categoria e campione del mondo in carica nella terna mista, unico riconfermato rispetto allo scorso anno.
Quattro giorni di gare e 21 nazioni al via pronte a contendersi i tre titoli in palio nelle singole discipline miste: coppia, terna e tiro di precisione.
L'Italia arriva alla kermesse con grandi aspettative ma consapevole che dovrà dare il meglio per sbaragliare l'agguerrita concorrenza. Da tenere d'occhio, naturalmente, la Francia ma anche i padroni di casa della Spagna.