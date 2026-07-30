Collegamenti tra Cuneese e Liguria, via libera al protocollo per la variante di Bagnasco

Un nuovo collegamento stradale destinato a cambiare la viabilità tra la Val Tanaro e la Valbormida, rafforzando glo sostamenti tra Piemonte e Liguria.

Il Consiglio provinciale di Savona ha approvato all'unanimità lo schema di Protocollo d'intesa che darà avvio al percorso progettuale per il potenziamento della SP 490 del Colle del Melogno, nel tratto compreso tra Bagnasco e Massimino.

Per il territorio cuneese il progetto assume un'importanza strategica, poiché prevede la realizzazione di una variante che collegherà direttamente la strada statale 28, a valle dell'abitato di Bagnasco, con la SP 490, oltre l'attuale ponte San Sebastiano.

L'intervento comprende anche la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Tanaro, progettato con caratteristiche tali da garantire maggiore sicurezza per il traffico veicolare e una migliore resistenza in caso di eventi alluvionali.

L'opera punta a risolvere le criticità dell'attuale unico collegamento tra la Val Tanaro e la Valbormida, percorso quotidianamente da mezzi pesanti, pendolari e turisti diretti verso il Savonese e la costa ligure o, in senso opposto, verso il Piemonte.

Il protocollo coinvolgerà la Provincia di Savona, la Provincia di Cuneo, le Regioni Liguria e Piemonte e i Comuni di Bagnasco e Massimino. L'intesa rappresenta il primo passo di un percorso condiviso che dovrà portare alla definizione del progetto definitivo e all'individuazione delle risorse necessarie per la realizzazione dell'opera.

L'obiettivo è migliorare la sicurezza della circolazione, rendere più efficiente il collegamento tra le due vallate e sostenere lo sviluppo economico delle aree interne, favorendo gli scambi commerciali e turistici tra il Cuneese e la Riviera ligure.