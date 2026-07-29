Lagnasco, autoarticolato abbatte le sbarre del passaggio a livello e si allontana. Indagini per risalire al responsabile

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 luglio, si sono registrati disagi sulla Strada Provinciale 133, nel territorio comunale di Lagnasco, dove intorno alle 14,15 un autoarticolato diretto verso il paese ha urtato entrambe le sbarre del passaggio a livello, danneggiandole gravemente.

Dopo l'urto, il mezzo pesante non si è fermato, proseguendo la propria marcia. La Polizia Locale ha già raccolto le testimonianze delle persone presenti sul posto e, sulla base degli elementi acquisiti, partiranno gli accertamenti finalizzati a risalire all'identità del veicolo responsabile del danneggiamento.

Giuseppe Perlo, agente di Polizia Locale, dopo aver ricevuto la segnalazione è intervenuto tempestivamente sul posto, mantenendo per tutta la durata dell'emergenza un costante collegamento telefonico con la centrale operativa di Rfi (Rete ferroviaria italiana) di Torino, al fine di gestire in sicurezza la circolazione ferroviaria.

Successivamente è giunto sul posto anche il sindaco Roberto Dalmazzo che, in collaborazione con l'agente Perlo, ha effettuato le verifiche necessarie per garantire le condizioni di sicurezza del passaggio a livello.

A seguito delle verifiche eseguite e delle indicazioni ricevute dalla centrale operativa di Torino, il treno ha potuto transitare in sicurezza e, al termine del suo passaggio, è stata ripristinata anche la circolazione stradale.

L'episodio ha causato disagi alla viabilità per circa 40 minuti, con la formazione di code in entrambe le direzioni.

Nel frattempo sono intervenute le squadre tecniche di Rfi, che hanno avviato immediatamente la sostituzione delle sbarre danneggiate. Anche il convoglio ferroviario delle 15,12 ha potuto transitare regolarmente grazie all'assistenza prestata sul posto dall'agente di Polizia Locale e dal sindaco durante le operazioni di verifica e messa in sicurezza del passaggio a livello.

Il completamento dei lavori è previsto entro il transito del treno delle 17, quando il passaggio a livello tornerà al normale funzionamento con il ripristino completo delle condizioni di sicurezza.

La Polizia Locale proseguirà ora gli accertamenti per individuare il conducente dell'autoarticolato che, dopo aver provocato il danneggiamento delle sbarre, si è allontanato senza fermarsi.