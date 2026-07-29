Completata la nuova pavimentazione tra Monchiero e Barolo per oltre 4,5 chilometri di strada

Si sono conclusi i lavori di ripristino della pavimentazione lungo la direttrice viaria che collega Monchiero, Monforte d'Alba e Barolo, intervento reso necessario a seguito della posa di una nuova condotta d’acquedotto da parte di Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi (ALAC).

L'opera ha interessato complessivamente oltre 4,5 chilometri di carreggiata. In particolare, il ripristino ha riguardato il tratto della Strada Provinciale 57 lungo la direttrice Monchiero-Monforte fino alla rotatoria di località Panirole e, di seguito, la Strada Provinciale 163 da Panirole a Barolo.

L’intervento è stato eseguito da ALAC nell'ambito degli accordi previsti dall'autorizzazione provinciale che ha consentito la realizzazione della nuova infrastruttura acquedottistica. A completamento delle opere già effettuate dalla società, la Provincia di Cuneo è anch'essa intervenuta estendendo il ripristino per circa cento metri fino all'intersezione con la Strada Provinciale 661.

Il Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo dichiara: «Ringrazio ALAC per l'intervento che ha realizzato. Tengo a sottolineare che, nel tratto compreso nel Comune di Monchiero, ALAC è intervenuta su una porzione di strada più ampia rispetto a quella strettamente necessaria per il ripristino conseguente alla posa della tubazione, estendendo l'asfaltatura per circa 450 metri aggiuntivi. Una scelta che ha consentito di offrire un beneficio concreto alla viabilità e agli utenti della strada».