Il gattile di Alba è saturo: “Non possiamo più accogliere altri animali”

Il gattile comunale di Alba ha raggiunto il limite massimo della propria capacità e, almeno temporaneamente, non potrà più accogliere né ritirare gatti e gattini.

A comunicarlo è l'associazione Amici di Zampa, che attualmente ospita nel gattile in località Toppino circa 70 cuccioli, oltre agli altri animali già affidati alle cure dei volontari. Gli spazi disponibili sono ormai esauriti e nuovi ingressi rischierebbero di compromettere il benessere degli animali presenti e la qualità dell’assistenza garantita quotidianamente.

“Continuare ad accogliere animali oltre la nostra capienza significherebbe mettere a rischio il loro benessere e compromettere la qualità delle cure”, spiegano dall’associazione, chiedendo ai cittadini di non contattare il gattile per nuove richieste di ritiro.

Una decisione sofferta, presa nonostante la consapevolezza delle difficoltà che possono incontrare le persone alle prese con cucciolate improvvise, gatti abbandonati o animali in condizioni di fragilità.

“Non è una scelta di comodità, ma una necessità – precisano i volontari –. Dire sempre sì quando non ci sono più spazi significa provocare un danno sia agli animali già presenti sia a quelli che potrebbero arrivare”.

L’appello si rivolge quindi a chiunque abbia la possibilità di offrire un aiuto concreto. La priorità è favorire le adozioni dei gatti già ospitati, così da liberare gradualmente alcuni posti e consentire in futuro la riapertura degli ingressi.

Un altro sostegno importante può arrivare dalle famiglie disponibili a offrire uno stallo temporaneo, accogliendo un animale nella propria abitazione per un periodo limitato, in attesa di un’adozione definitiva.

È inoltre possibile aiutare il gattile attraverso la donazione di cibo, materiali utili o contributi economici. Anche la condivisione dell’appello sui social può contribuire a raggiungere potenziali adottanti e persone disposte a sostenere l’attività dei volontari.

Fino a quando la situazione non sarà migliorata, l’associazione precisa che non potranno essere fatte eccezioni.

L’obiettivo è poter riaprire le porte della struttura il prima possibile, continuando però a garantire condizioni adeguate agli animali già accolti.

Il gattile Amici di Zampa si trova ad Alba, in località Toppino, dietro la Casa Circondariale.

Per informazioni è possibile contattare Barbara al numero 335 6915647, Paolo al 347 5924197 oppure scrivere all’indirizzo e-mail amicidizampa@tiscali.it .