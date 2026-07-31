Ristorante Orselli a Melle: agosto di gusto e freschezza in Valle Varaita

Arrivando a Melle, nel cuore della Valle Varaita, il Ristorante Orselli si fa subito notare con i suoi caratteristici gazebo immersi nel verde. Di giorno offrono una piacevole zona d'ombra rinfrescata dall'aria fresca di quota, mentre di sera si trasformano in un ambiente suggestivo e romantico, ideale per cene sotto il cielo stellato.

In occasione del mese più caldo, il locale ha deciso di restare aperto tutti i giorni per tutta la durata di agosto, diventando un punto di riferimento costante sia per chi vive in zona sia per i numerosi visitatori estivi.

Tradizione e novità in tavola

La proposta gastronomica resta fedele all'anima del ristorante, con i grandi piatti della cucina piemontese e di montagna, ma si arricchisce di nuove ricette estive: piatti più leggeri, vivaci e pieni di sapore, pensati per valorizzare i prodotti di stagione senza mai perdere la generosità che da sempre contraddistingue la casa.

Le famose bistecche alla brace continuano a essere la specialità più richiesta, cotte con maestria e servite nel giardino dove la brezza alpina rende ogni serata particolarmente piacevole.

Anche la selezione dei vini è stata aggiornata da Diego, il titolare, per offrire etichette più in linea con le preferenze della clientela attuale.

L'atmosfera perfetta per ogni occasione

Che si tratti di un pranzo rilassato, di una cena intima o di un'occasione speciale come compleanni, anniversari o riunioni familiari, da Orselli si respira sempre un clima accogliente e genuino. Il servizio è professionale ma cordiale, capace di far sentire ogni ospite a proprio agio.

Per essere sicuri di trovare posto, specialmente nei weekend e nelle serate più movimentate, è meglio prenotare con un po' di anticipo.

Orari di agosto

Aperto tutte le sere dal lunedì alla domenica

Anche a pranzo: venerdì, sabato e domenica

Il Ristorante Orselli si conferma una delle realtà più belle e apprezzate della Valle Varaita, grazie alla location incantevole, alla cucina curata e a un'ospitalità autentica.

Se desiderate un'esperienza dove il buon cibo si unisce alla bellezza dell'estate di montagna, sapete dove trovarci.

Vi aspettiamo a Melle, Via Tre Martiri 53 (terza entrata del paese provenendo da Saluzzo, prima scendendo dalla valle), con ampio parcheggio privato riservato ai clienti.

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