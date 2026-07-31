“Scritto domani”, Alba ricorda Gianmaria Testa: con un grande concerto al Teatro Sociale

Alba si prepara a rendere omaggio a una delle voci più profonde e poetiche della canzone d’autore italiana. Venerdì 25 settembre il Teatro Sociale “G. Busca” ospiterà “SCRITTO DOMANI – Omaggio a Gianmaria Testa”, un grande concerto collettivo che celebra i vent’anni dell’album Da questa parte del mare e il decennale della scomparsa dell’artista piemontese.

Un appuntamento unico, pensato non come semplice commemorazione ma come rilancio attuale del pensiero e dell’eredità artistica di Testa, la cui opera continua a interrogare il presente, soprattutto sui temi delle migrazioni, dei diritti e della dignità umana. Pubblicato nel 2006 e premiato con la Targa Tenco, Da questa parte del mare resta uno dei lavori più intensi e attuali della musica italiana.

Fortemente voluto da Paola Farinetti, moglie e produttrice del cantautore, insieme al Comune di Alba, il concerto proporrà dal vivo l’intero album, affidato a una vera e propria costellazione di artisti tra musicisti, cantanti, attori e scrittori, uniti dalla volontà di condividere lo sguardo umano e poetico di Testa.

Sul palco saliranno oltre venti protagonisti della scena culturale italiana. In ordine alfabetico: Bungaro, Cristiano Godano, Cristina Renzetti, Daniele Silvestri, Enrico Rava, Enzo Pietropaoli, Erri De Luca, Gabriele Mirabassi, Giancarlo Bianchetti, Giua, Giuseppe Cederna, Mario Brunello, Nada, Nicola Testa, Omar Pedrini, Paola Turci, Paolo Fresu, Paolo Rossi con Emanuele Dell’Aquila, Raphael Gualazzi, Rita Marcotulli, Roberto Cipelli, Stefano Pisetta, Tosca, con altri ospiti in via di definizione. La serata sarà presentata da Chiara Buratti e Valerio Corzani.

Cuore musicale dell’evento sarà un supergruppo guidato dal pianista Roberto Cipelli, storico collaboratore di Testa, affiancato da importanti musicisti jazz. Intorno alle canzoni si intrecceranno racconti, testimonianze e ricordi, restituendo il ritratto di un artista capace di fare della poesia una forma di impegno civile.

Per l’occasione, il Teatro Sociale sarà aperto “a 360 gradi”, con una disposizione immersiva che avvolgerà il pubblico tra musica e parole, rafforzando il carattere corale e partecipativo della serata.

“Questo concerto si intitola ‘Scritto domani’ perché l’album non accusa il passare del tempo: sembra scritto oggi, anzi domani, come gli obiettivi che dobbiamo ancora raggiungere”, spiega Paola Farinetti. “Mi piace pensare Gianmaria al futuro, non solo al passato”.

L’evento si inserisce in un progetto più ampio che comprende la realizzazione di un docufilm, prodotto da Fandango, Atacama Film e Produzioni Fuorivia, e una nuova pubblicazione firmata da Mirko Capozzoli per Minimum Fax, disponibile già dalla sera del concerto.

“SCRITTO DOMANI – Omaggio a Gianmaria Testa” è realizzato da Produzioni Fuorivia con il sostegno del Comune di Alba, del Teatro Sociale “G. Busca”, di Alba Cultura e Eventi, Banca d’Alba, Fondazione Piemonte dal Vivo e Fondazione Mirafiore.

Le prevendite sono già aperte sul circuito Mailticket.it. Tutte le informazioni sono disponibili sui canali ufficiali del Teatro Sociale di Alba e degli organizzatori.