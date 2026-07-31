Scatta l’allerta gialla per temporali, attese grandinate e forti raffiche di vento

Cambiamento delle condizioni meteorologiche sulla Granda. A partire dal pomeriggio di oggi è prevista una fase di instabilità che porterà rovesci e temporali anche di forte intensità su gran parte del territorio provinciale. In particolare il maltempo è atteso nelle valli Po, Belbo e Bormida.

Arpa Piemonte infatti, ha emesso un bollettino di allerta gialla per rischio temporali, segnalando la possibilità di fenomeni localmente intensi.

I primi addensamenti e temporali prenderanno forma a ridosso dei settori alpini cuneesi per poi muoversi progressivamente verso est-nordest, interessando anche le zone pianeggianti e le colline. I fenomeni più acuti saranno caratterizzati da forti raffiche di vento sostenute e da locali grandinate, con il rischio di rovesci intensi in breve tempo.

In particolare, il bollettino evidenzia l'allerta sui settori alpini e sulla pianura nord-occidentale della provincia, mentre la parte più meridionale mantiene al momento un livello di criticità "verde", pur rimanendo sotto monitoraggio per l'evoluzione del quadro meteo nelle prossime ore.

Il peggioramento sarà comunque di breve durata: già a partire dalla giornata di domani, sabato 1° agosto, è previsto un graduale e generale ripristino di condizioni più stabili, con schiarite ampie e un netto attenuamento dei fenomeni temporaleschi su tutto il territorio cuneese.