Addio a Riccardo Trabucco, storico dirigente del Sicet Cisl di Fossano

Fossano piange la scomparsa di Riccardo Trabucco, che si è spento all’età di 82 anni. Per almeno 25 anni è stato un punto di riferimento per il Sicet di Fossano, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’ufficio, oltre a essere componente del Direttivo Sicet di Cuneo.

La sua figura è ricordata con affetto e riconoscenza dalla Cisl e dal Sicet provinciale, realtà alle quali ha dedicato una lunga parte del proprio impegno, mettendosi a disposizione delle persone e degli iscritti.

Parole di stima anche nel cordoglio espresso da Davide Riberi, segretario generale Sicet Cuneo, e Daniele Racca, segretario aggiunto. “Lo ricordiamo - scrivono in una nota - come persona disponibile, seria, competente e sempre disponibile all’ascolto degli altri”.

Alle condoglianze si è unito Enrico Solavagione, segretario generale della Cisl Cuneo: “Le nostre più sentite condoglianze alla moglie e alle figlie. Grazie all’impegno di Riccardo la Cisl è presente sul territorio e vicina alle persone. Il suo sapersi mettere a disposizione dei nostri iscritti ha aiutato alla crescita della sede zonale Cisl di Fossano”.

Trabucco lascia la moglie Nene, le figlie Federica con Stefano e Fulvia con Alessandro, gli adorati nipoti Sofia, Giorgio e Giulia, la sorella Silvana, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.

Questa sera, venerdì 31 luglio, alle 19.15, sarà recitato il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di San Filippo a Fossano.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 1 agosto, alle 15.30, nella stessa chiesa, con partenza dall’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo alle 15. Dopo le esequie il corteo proseguirà per il Tempio Crematorio di Magliano Alpi.

La famiglia ha chiesto di non portare fiori, ma di destinare eventuali offerte a opere di bene.