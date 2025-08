Fossano, la Polizia locale intensifica i controlli estivi sul territorio: individuato un “ladro di biciclette” elettriche

Sette sanzioni dovute a infrazioni di varia natura e un allontanamento dalla Città di un soggetto italiano, non residente a Fossano, per una serie di furti di biciclette elettriche sul territorio.

Questi i risultati emersi dai recenti controlli della Polizia Locale fossanese, che ha intensificato le operazioni proprio nel periodo estivo.

Gli stessi controlli sono finalizzati a garantire il rispetto delle normative non solo in materia di codice della strada, ma anche in ambito produttivo, edilizio e di sicurezza urbana.

Durante l’attività di controllo di numerosi esercizi commerciali e attività di somministrazione alimenti e bevande sono state contestate sei sanzioni relative a dehors non autorizzati o con aree eccedenti rispetto a quanto concesso, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

È stata inoltre accertata un’attività di auto riparatore, risultata completamente abusiva, provvedendo a elevare sanzioni per oltre 5mila euro oltre al sequestro, ai fini della confisca, di tutte le attrezzature e strumentazioni presenti nell’officina improvvisata e interessando gli organi provinciali competenti.

In ambito frazionale è stata invece rilevata, in collaborazione con gli uffici comunali competenti, un’infrazione edilizia, che ha determinato l’immediata sospensione dei lavori in corso e la segnalazione alle autorità amministrative e giudiziarie competenti.

Il personale della Polizia Locale ha inoltre concluso un’importante attività d’indagine, grazie all’utilizzo delle immagini di videosorveglianza comunale e un’accurata attività investigativa sul territorio, identificando un soggetto italiano non fossanese, responsabile, come detto, di una serie di furti di biciclette elettriche avvenuti negli ultimi mesi in Città.

Sempre il soggetto è stato inoltre sorpreso a circolare sul territorio comunale in sella ad un velocipede rubato e pertanto denunciato per ricettazione all’autorità Giudiziaria, sottoponendo la bicicletta (del valore commerciale di oltre a 1000 euro) a sequestro penale e a successiva restituzione al legittimo proprietario.

Per lui è stata predisposta richiesta di allontanamento indirizzata all’autorità provinciale di pubblica sicurezza, per impedirne l’accesso sul territorio fossanese.

L’impegno del personale della Polizia locale di Fossano, tendente a garantire una corretta convivenza sul territorio e standard di legalità, proseguirà nelle prossime settimane a tutela dei cittadini e degli operatori commerciali.