L'Étape Mondovì by Tour de France: fino al 20 agosto iscrizioni a quota agevolata

C'è tempo fino al 20 agosto per approfittare della quota agevolata di 50 euro e iscriversi alla Granfondo L'Étape Mondovì by Tour de France, l'evento in programma domenica 20 settembre 2026 che porterà nel cuore del Monregalese l'atmosfera e l'organizzazione della corsa ciclistica più famosa del mondo.

Dal 21 agosto la quota di iscrizione alla Granfondo passerà a 75 euro, mentre resterà invariata a 25 euro quella della Cicloturistica, pensata per chi desidera vivere l'esperienza di una vera tappa del Tour de France con uno spirito non competitivo, pedalando tra panorami spettacolari, borghi storici e sapori autentici del territorio.

Organizzata da EPT – Eventi, Persone e Territorio in collaborazione con A.S.O. (Amaury Sport Organisation), L'Étape Mondovì è la manifestazione ufficiale del Tour de France rivolta agli amatori e permetterà agli appassionati di vivere una giornata con gli stessi standard organizzativi che contraddistinguono la Grande Boucle: strade chiuse al traffico, sicurezza, assistenza tecnica e sanitaria, ristori, servizi dedicati ai partecipanti e un'atmosfera unica.

La Granfondo rappresenta la sfida ideale per chi vuole misurarsi su un percorso impegnativo, mentre la Cicloturistica, lunga circa 60 chilometri con oltre 1.100 metri di dislivello, è aperta anche alle e-bike e permette di scoprire con i propri tempi il paesaggio del Monregalese, attraversando colline, piccoli borghi e strade panoramiche, con ristori dedicati ai prodotti del territorio.

L'iscrizione comprende numerosi servizi esclusivi, tra cui la maglia ufficiale dell'evento, il pacco gara, il numero personalizzato, ristori lungo il percorso e all'arrivo, assistenza meccanica e sanitaria, servizio recupero, docce e la medaglia celebrativa riservata a tutti i finisher.

Per chi arriva da fuori regione o dall'estero sono inoltre disponibili speciali pacchetti turistici che combinano iscrizione, ospitalità e soggiorno, consentendo di trasformare la partecipazione alla manifestazione in una vera esperienza di scoperta del territorio, tra le colline del Monregalese, le Langhe e le Alpi del Mare.

Dopo il grande successo della presentazione ufficiale dello scorso luglio, impreziosita dalla presenza di Vincenzo Nibali, continua a crescere l'interesse di ciclisti italiani e stranieri verso una manifestazione che punta a diventare uno degli appuntamenti di riferimento del calendario internazionale delle granfondo.

L'Étape Mondovì non sarà soltanto una gara, ma una festa del ciclismo capace di coinvolgere atleti, accompagnatori, famiglie e appassionati, contribuendo alla promozione turistica e sportiva del territorio cuneese.

Un'occasione per vivere, almeno per un giorno, il sogno del Tour de France sulle strade del Piemonte.