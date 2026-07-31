Ripristinato il palo con le indicazioni al colle di Sampeyre

Nella mattinata di martedì 28 luglio è stato posato il nuovo palo segnaletico al Colle di Sampeyre che segna il confine e il collegamento tra la Valle Varaita e la Valle Maira. L’iniziativa è frutto della sensibilità dell’Associazione Fausto Coppi On the Road, che ha voluto recuperare il vecchio palo con le indicazioni, ammalorato e a terra già dalla passata stagione, e donare a Sampeyre ed Elva, ma anche a tutti i turisti che arrivano al colle con qualsiasi mezzo, nuove indicazioni. Ciò anche in considerazione dell’importanza del colle nello sviluppo della Granfondo ciclistica La Fausto Coppi, che da qualche anno è tornata a percorrere i due versanti di questa iconica salita. Alla posa erano presenti il sindaco di Sampeyre Roberto Dadone con il vicesindaco Giovanni Sodano, il neo-sindaco di Elva Claudio Arneodo, Davide Lauro e Emma Mana, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Fausto Coppi On the Road accompagnati da alcuni volontari dello staff della manifestazione; al termine della posa Don Silvio, il parroco di Sampeyre, ha impartito la benedizione al nuovo palo e alla vicina statua della Madonnina che domina la spianata del colle con affaccio sul Monviso.

Entrambi i sindaci hanno espresso un ringraziamento all’associazione Fausto Coppi, sottolineando come il colle di Sampeyre, da sempre importante direttrice di comunicazione intervalliva, «stia assumendo sempre maggiore rilevanza come luogo di passaggio turistico, in particolare per il turismo in bicicletta. Qui non solo passa La Fausto Coppi ma arrivano le Scalate leggendarie e si incrocia la Strada dei Cannoni, rimessa in sicurezza in modo eccezionale lo scorso anno e inaugurata ufficialmente lo scorso 5 luglio alla presenza di tanti amministratori del territorio e dell’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo».

L’intervento di posa del nuovo palo indicatore al colle di Sampeyre non è solo un pur meritorio ripristino, ma si inserisce in un più ampio quadro di tutela del territorio montano. Spiega Davide Lauro de La Fausto Coppi: «Da più di dieci anni la nostra associazione è impegnata nel progetto “Salviamo le strade di montagna” e abbiamo già distribuito sul territorio oltre 130.000 euro tra interventi di asfaltatura, piccole opere murarie e segnaletica specifica, come alcuni cartelli che incentivano l’attenzione alla sicurezza dei ciclisti. Nell’ultimo anno abbiamo donato asfalto per ripristini stradali ai comuni di Sampeyre, Stroppo, Marmora, Demonte e Valdieri. Il palo in legno, ricostruito rispettandone le caratteristiche originali, anche grazie alla collaborazione con la ditta Bonelli Legnami di Fossano, si inserisce in questo quadro di collaborazione territoriale, che desideriamo consolidare e ampliare il più possibile».