Biogas: si apre una nuova filiera tecnologica per il ritiro dell'energia dai produttori

Primo accordo siglato da eVISO, società tecnologica quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella fornitura di luce e gas, che amplia la propria attività di approvvigionamento da fonti rinnovabili avviando il ritiro diretto dell'energia prodotta da impianti a biogas.

Centinaia di impianti biogas italiani, realizzati tra il 2010 e il 2012, si avvicinano al termine della tariffa incentivante nei prossimi anni. Per questi produttori si aprono ora due strade: alcuni impianti si riconvertiranno a biometano, sostenuti dal PNRR; altri hanno investito - o investiranno - nell'efficientamento in vista dell'accesso al PMG, proseguendo la produzione elettrica e la vendita dell'energia sul mercato. Per questi ultimi, individuare un partner capace di gestire vendita e continuità dei flussi economici diventa un elemento centrale.

È in questo contesto che si inserisce il primo accordo siglato da eVISO, società tecnologica quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella fornitura di luce e gas, che amplia la propria attività di approvvigionamento da fonti rinnovabili avviando il ritiro diretto dell'energia prodotta da impianti a biogas.

Per molti impianti termina infatti un modello fondato sulla tariffa unica omnicomprensiva per l’energia elettrica da biogas. Da oggi il valore dell'energia dipenderà dalla capacità di collocarla sul mercato e dalla qualità del partner scelto per il ritiro e la gestione della produzione. La componente tecnologica diventa quindi un elemento strategico per affrontare con continuità questa nuova fase del settore.

Il primo accordo è stato siglato con Riofreddo società cooperativa agricola, un produttore piemontese appartenente a un primario consorzio nazionale, per il ritiro di 8 GWh di energia all'anno da un impianto da 1 MW, con avvio della fornitura previsto per novembre 2026.

L'impianto rappresenta un'eccellenza tecnologica nel panorama europeo. È infatti tra i primi impianti in Europa a produrre energia elettrica da biogas attraverso celle a combustibile (fuel cell), una tecnologia che, rispetto ai tradizionali motori endotermici, consente un rendimento elettrico superiore di circa il 20% a parità di potenza installata, oltre a una significativa riduzione delle emissioni di CO₂.

Con questo accordo eVISO porta a 120,4 GWh l'energia acquistata direttamente da fonti rinnovabili nel 2026, in crescita del 29% rispetto ai 93,1 GWh comunicati a marzo e del 151% rispetto al 2025. Del totale, 112,4 GWh provengono da impianti fotovoltaici e 8 GWh dall'impianto a biogas.

Clara Ghigo, Direttrice Servizi Tecnici, Ingegneristici e Accessori di Post-Vendita di eVISO, ha dichiarato: «Centinaia di impianti biogas affrontano nei prossimi anni una fase decisiva della loro storia industriale. Con questo primo accordo eVISO si posiziona come partner tecnologico per il ritiro dell'energia da impianti biogas su tutto il territorio nazionale. Il biogas si affianca al fotovoltaico, ampliando la platea di produttori serviti dalla piattaforma proprietaria. Attraverso i sensori di monitoraggio, eVISO affianca questi produttori nel controllo dei consumi e nell'efficienza operativa dell'impianto.»

Le aziende agricole in uscita dal regime degli incentivi trovano quindi una nuova opportunità di valorizzazione dell'energia prodotta. eVISO estende oggi il proprio modello, sviluppato negli anni sul fotovoltaico, agli impianti biogas, con una piattaforma tecnologica che integra ritiro dell'energia, monitoraggio, analisi dei dati e supporto operativo. Un ampliamento della presenza della Società nella filiera agricola, dove fornisce energia e gas e servizi tecnologici alle imprese.

Per informazioni: ritiroenergia@eviso.it