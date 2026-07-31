CBT ITALIA riporta Campagnolo sulla Mystero: da Cuneo arriva la nuova Red

Dopo oltre vent’anni, Campagnolo torna nella gamma CBT ITALIA.

L’azienda cuneese ha scelto il nuovo gruppo elettronico Record 2x13 WRL per ampliare la famiglia Mystero, dando vita a una bicicletta che unisce tecnologia, design italiano e una colorazione destinata a non passare inosservata.

La nuova Mystero Record 2x13 WRL Red mantiene infatti la piattaforma tecnica già conosciuta dagli appassionati, ma introduce una trasmissione completamente nuova e una veste rossa disponibile nelle finiture lucida e opaca.

Un ritorno che non rappresenta soltanto una scelta tecnica, ma anche l’incontro tra due realtà profondamente legate alla tradizione ciclistica italiana.

Il rosso incontra il carbonio

Il profilo aerodinamico e le linee muscolari della Mystero rimangono invariati. A cambiare è la personalità estetica, affidata a un rosso intenso che interpreta il telaio in due modi differenti.

Nella versione lucida, la colorazione cattura la luce e mette in risalto le forme del carbonio. Nella finitura opaca assume invece un carattere più profondo e deciso.

Due interpretazioni della stessa bicicletta, pensate per chi cerca un modello riconoscibile senza rinunciare all’eleganza.

Telaio, trasmissione e scelta cromatica costruiscono così una proposta fortemente italiana, capace di richiamare la passione per la velocità e il design delle più iconiche sportive del nostro Paese.

La piattaforma Mystero non cambia

L’arrivo di Campagnolo non modifica la struttura della Mystero.

Restano il telaio e la forcella full carbon, il cockpit integrato NIX, il reggisella aerodinamico e una costruzione sviluppata per trovare un equilibrio tra rigidità, leggerezza, controllo e assorbimento delle vibrazioni.

La Mystero nasce per essere veloce e reattiva quando il ritmo aumenta, mantenendo precisione di guida e stabilità anche nelle uscite più lunghe.

Il nuovo Campagnolo Record 2x13 WRL aggiunge una trasmissione elettronica a doppia corona e 13 velocità, ampliando la disponibilità dei rapporti e offrendo una gestione moderna della pedalata.

Non si tratta quindi di trasformare la Mystero, ma di valorizzarne ulteriormente il carattere racing.

Le impressioni degli ambassador

A raccontare la personalità della Mystero sono anche gli atleti e gli ambassador CBT ITALIA che l’hanno utilizzata in contesti differenti, dal ciclismo su strada al triathlon, fino alla preparazione atletica per gli sport invernali.

La triatleta tedesca Isabel Sterr l’ha definita «una vera purosangue».

L’ex professionista Angelo Furlan ne ha sottolineato il carattere «veloce e prestazionale», mentre Guglielmo Bosca, atleta della Nazionale italiana di sci alpino, ha parlato di un equilibrio «davvero interessante tra performance, facilità e piacere di guida».

Diretto anche il commento dell’ex professionista Giuseppe Petito: «Va davvero forte, non ci volevo credere».



L’ ultracyclist Giovanni Panzera ha affermato: “Ha un design e un colore che non passano inosservati.”

Sensazioni nate da esperienze differenti, ma accomunate dagli stessi elementi: reattività, precisione e capacità di adattarsi a percorsi e ritmi diversi.

Due configurazioni e quattro finiture

La nuova Mystero Record 2x13 WRL viene proposta con due differenti allestimenti di ruote.

La configurazione con Campagnolo Bora WTO 45 rappresenta la proposta più profondamente italiana, abbinando il nuovo Record a una coppia di ruote dal profilo di 45 millimetri.

Il prezzo indicato è di 6.610 euro.

La seconda versione utilizza invece le ruote in carbonio Newmen Advanced A.50, mantenendo il gruppo Campagnolo Record 2x13 WRL e tutte le caratteristiche della piattaforma Mystero.

Il prezzo indicato è di 4.900 euro.

Entrambe le configurazioni sono disponibili nelle finiture Red lucida e Red opaca.

Sul sito CBT ITALIA viene quindi presentata come quattro proposte, differenziate dal montaggio delle ruote e dal trattamento cromatico.

Alta gamma e prezzo concreto

Il prezzo rappresenta uno degli elementi centrali della strategia CBT ITALIA.

L’obiettivo dell’azienda cuneese è proporre una bicicletta completa, tecnologicamente evoluta e montata con componenti di fascia alta, mantenendo un valore concreto e trasparente.

Non una bicicletta economica, ma un prodotto premium costruito secondo una filosofia precisa: rendere l’alta gamma più vicina agli appassionati, senza rinunciare a tecnologia, componentistica e qualità progettuale.

Con la Mystero Record 2x13 WRL Red, CBT ITALIA rinnova così la propria proposta nel segmento delle biciclette da corsa ad alte prestazioni.

La piattaforma rimane quella della Mystero. A cambiare sono il cuore Campagnolo e un rosso capace di valorizzare ogni linea del carbonio.

Una nuova purosangue italiana, nata a Cuneo e pronta a farsi riconoscere sulle strade italiane e internazionali.

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CBT ITALIA

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