Le competenze che guidano l'industria del futuro

La meccatronica è il presente dell'industria. E le competenze fanno la differenza.

L'industria manifatturiera sta vivendo una trasformazione sempre più rapida. Automazione, robotica, sistemi intelligenti e digitalizzazione stanno cambiando il modo di progettare, produrre e gestire gli impianti industriali. In questo scenario, le aziende cercano professionisti capaci di integrare competenze meccaniche, elettroniche e informatiche, in grado di dialogare con tecnologie sempre più avanzate.

Per chi desidera ampliare le proprie conoscenze tecniche e accrescere le prospettive professionali, AFP Dronero propone il corso di specializzazione per Tecnico meccatronico dei processi produttivi, un percorso gratuito rivolto a diplomati e qualificati in ambito tecnico-industriale, con avvio previsto nell'autunno 2026.

Il corso nasce con un obiettivo preciso: formare figure professionali capaci di operare nei processi di automazione industriale, progettando e integrando sistemi che mettono in comunicazione componenti meccaniche, elettroniche e informatiche. Un'evoluzione naturale per chi possiede già una preparazione tecnica e desidera renderla ancora più competitiva.

Il percorso affronta temi oggi centrali per il settore, come la programmazione PLC, la robotica industriale, i sistemi automatici di supervisione, la pneumatica, la prototipazione tridimensionale e il disegno elettrico. Accanto alle competenze specialistiche trovano spazio anche sicurezza, inglese tecnico, sostenibilità e pari opportunità, aspetti sempre più richiesti nelle imprese moderne. Uno dei punti di forza del corso è il forte legame con il tessuto produttivo locale. Il progetto viene infatti sviluppato in collaborazione con aziende del territorio, prevedendo visite aziendali e la partecipazione a fiere di settore per favorire un contatto diretto con il mondo dell'industria.

Investire oggi in competenze avanzate significa aumentare la propria capacità di affrontare le sfide dell'Industria 4.0 e costruire un profilo professionale sempre più ricercato dalle aziende.

Corso approvato, finanziato dalla Regione Piemonte e co-finanziato dal FSE+. (Direttiva Formazione per la Qualificazione)

É previsto il costo di una marca da bollo da16,00€ (per attestato finale).

Info e contatti

Centro di Dronero "don Michele Rossa", Via Meucci, 2 Dronero

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