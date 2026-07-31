Aggiornamenti per i promotori sociali FAP alle Acli di Cuneo

Si è svolto nel pomeriggio di martedì 28 luglio, presso la sede Acli di piazza Virginio 13 a Cuneo, un incontro di formazione per i promotori sociali FAP (Federazione Anziani Pensionati Acli) della provincia di Cuneo.

Organizzato e coordinato dal segretario provinciale Raffaele Fattoruso, il pomeriggio ha visto la partecipazione di 30 promotori sociali e ha toccato varie tematiche. Il direttore del Patronato Acli Cuneo, Ottaviano Diana, ha illustrato alcune nuove normative riguardanti l’invalidità civile e la funzione del Call Center per le prenotazioni degli appuntamenti.

È poi intervenuta Federica Barbero, operatrice del patronato di Cuneo, esperta nelle pratiche relative ai permessi di soggiorno per gli stranieri, che ha fornito le indicazioni per la raccolta della documentazione necessaria e condiviso le proprie esperienze sul tema. Andrea Priola, operatore del CAF Acli, ha spiegato alcuni aggiornamenti riguardanti dichiarazioni dei redditi, servizi fiscali, pratiche su 730, ISEE e altro.

Il segretario FAP, Raffaele Fattoruso, ha fornito aggiornamenti su alcune nuove disposizioni normative e sul sistema SOS Sanità, che sta funzionando molto bene, con il 95% delle istanze accolte favorevolmente. Ha anche anticipato la notizia di un corso di aggiornamento per promotori sociali programmato in autunno a Diano Marina.

Infine, nel suo intervento, il presidente di Avoca (Associazione di Volontariato Cuneese Acli), Ferruccio Dallarovere, ha illustrato i corsi che il CSV (Centro Servizi Volontariato) metterà a disposizione dei propri associati, quindi anche di Avoca: sono corsi di vario genere da seguire on-line.

Sono intervenuti anche Renato Origlia presidente della zona Acli di Savigliano e il presidente delle Acli provinciali Elio Lingua, che ha ringraziato tutti i promotori per il loro prezioso lavoro e per il ruolo sociale che ricoprono con professionalità e dedizione.

Il presidente ha salutato e ringraziato in particolare la promotrice sociale Teresa Chicco, recentemente impegnata come cuoca nel soggiorno dei ragazzi ucraini a Lemie, in Valle di Lanzo, un incarico che svolge da anni con generosità.

“Ringrazio come sempre tutti i promotori sociali che dedicano il loro tempo in favore dell’associazione e delle persone più fragili” ha sottolineato Raffaele Fattoruso - come dico sempre, questo sistema di assistenza sta in piedi grazie a loro, alla loro passione e disponibilità che non viene mai a mancare”.