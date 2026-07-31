TIRO A SEGNO / Grandi risultati per i giovani talenti del Tsn Mondovì

Anche quest'anno la compagine monregalese di tiro a segno capitanata dal tecnico federale UITS-ISSF Fulvio D'Alessandro di Savigliano, ha espresso buoni risultati in campo agonistico.



Su 92 atleti a livello nazionale Pietro Ajraldi e Martina Forzano si sono piazzati nei primi cinque nella categoria pistola P10 ad aria compressa dopo un lungo impegno nelle fasi regionali accedendo di diritto ai campionati italiani che si terranno a Roma a dicembre.



Giada Bo, categoria carabina C10 ad aria compressa insieme a Pietro Ajraldi, dopo la selezione regionale presso il TSN di Chieri, si sono qualificati tra i quattro atleti che rappresenteranno il Piemonte al Trofeo CONI 2026 ad ottobre a Bari accompagnati dal delegato CONI Fulvio D'Alessandro alla sua terza esperienza dopo Catania e Lignano Sabbiadoro.



Meritevoli altri atleti del TSN Mondovì (presidente Giorgio Sabbi) unica realtà agonistica, attiva e organizzata della provincia di Cuneo.



Chiara Abrate, Francesco Castellino, Federico Martini, Christelle Degioanni, Annalisa Doro, Luca Ferri, Paolo Ajraldi, Bruno Dho e Caterina Borgna hanno espresso a vario titolo un buon impegno agonistico e sportivo nel 2026.