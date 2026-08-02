MOTORI / Trionfo di Crugnola e Beltrame al "Rally Regione Piemonte": per il pilota varesino è il terzo sigillo ad Alba

Si è conclusa tra gli applausi ad Alba la quinta prova del "Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco", il "Rally Regione Piemonte", disputato tra sabato 1° e domenica 2 agosto.

Ad aggiudicarsi il successo finale, al termine delle 11 prove speciali tracciate tra le colline patrimonio Unesco, è stato l'equipaggio ufficiale Lancia Corse composto dal pilota Andrea Crugnola e dal copilota Luca Beltrame su Lancia Ypsilon Hf Rally2. Per il driver varesino si tratta della terza vittoria sulle strade albesi dopo i trionfi del 2023 e del 2025.

La competizione è stata caratterizzata da un acceso confronto lungo tutto il percorso. In seconda posizione si sono piazzati gli sloveni Bostjan Avbelj e Andrejka su Skoda, capaci di scavalcare proprio durante l'ultima "Power Stage" di Cossano-Trezzo Tinella il trentino Roberto Daprà, affiancato da Guglielmetti su Skoda Fabia Rs, giunto terzo per solo un secondo ma ancora leader della classifica generale. Ai piedi del podio ha chiuso la coppia formata dal pilota Fabio Andolfi e da Menchini, al debutto italiano sulla nuova Lancia Ypsilon Rally2, seguiti al quinto posto da Andrea Nucita e Maurizio Messina.

Nella categoria due ruote motrici il successo è andato a Gabriel Di Pietro in coppia con Dresti su Peugeot 208 Rally4, risultato che consente all'ossolano di aggiudicarsi matematicamente il titolo tricolore con due gare d'anticipo. Tra i giovani si sono distinti Nicolò Ardizzone e Alessandro Scartabelli, vincitori del "Trofeo Lancia", mentre nel "Trofeo Suzuki" hanno primeggiato Villardi e Andrian. Nella "Coppa Rally di zona" disputata nella giornata di sabato si è imposto il toscano Thomas Paperini.

L'evento organizzato dal Cinzano Rally Team, che ha visto al via ben 131 equipaggi, ha riservato uno spazio importante anche alle iniziative sociali con il contest "Motori a colori", sostenuto dalla Fondazione Crc e da Confartigianato Imprese Cuneo. L'iniziativa ha coinvolto diversi istituti del territorio tra cui l'Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano, l'Istituto Comprensivo Santo Stefano Belbo-Cesare Pavese, la Scuola Primaria "Gianni Rodari" di Alba e l'Istituto Comprensivo Quartiere Moretta di Alba. A vincere il concorso è stato Pietro Giribaldi, alunno della scuola primaria di Rodello, la cui livrea ideata è stata realizzata direttamente sulla vettura di Albert von Thurn und Taxis e Jara Hain.