Domani il “Pellegrinaggio del grazie a Madre Elvira” a due anni dalla morte

Come già annunciato, si svolge domani domenica 3 agosto il “Pellegrinaggio del grazie” in ricordo di Madre Elvira, fondatrice della Comunità "Cenacolo" deceduta due anni fa il 3 agosto del 2023.

Si partirà a piedi dalla Casa Madre sulla collina di Saluzzo (in via san Lorenzo) e si arriverà alla Casa di Formazione delle Suore Missionarie della Risurrezione, in via Pagno 115, dove Madre Elvira ha vissuto e dove è custodita la sua tomba.

Il ritrovo è previsto per le 8,30 con partenza alle 9 e l'organizzazione chiede ai partecipanti la puntualità.

Il tragitto

Il tragitto (circa 6 chilometri) concordato con il Comune di Saluzzo e con le autorità preposte alla sicurezza stradale, si snoderà da via San Lorenzo verso piazza Castello (Castiglia) per poi proseguire lungo via Santa Chiara, via Pusterla, via San Rocco e via Terre Rosse, fino a raggiungere via Pagno (poco prima della rotonda vicino alla pizzeria “Il Trio”). Di lì si proseguirà sulla strada provinciale in direzione Castellar fino alla Casa di Formazione.

Per coloro che desiderano partecipare, sarà possibile unirsi presso la Casa Madre della Comunità (partenza 9 ) o lungo il cammino nel piazzale della Castiglia (ore 9, 15 circa) o alla congiunzione di via Terre Rosse con via Pagno, nei pressi della rotonda vicino alla pizzeria “Il Trio” (ore 10, 15 circa). All’arrivo nella Casa di Formazione sarà possibile visitare e sostare in preghiera sulla tomba di Madre Elvira. Alle 11, 30 verrà celebrata la Santa Messa.

Il programma alla Casa di Formazione prevede:

ore 11:00 Accoglienza e benvenuto

11:30 Santa Messa

13:00 Pranzo al sacco

ore 14:30 Canti di gioia - Accoglienza

15:00 Coroncina della Divina Misericordia e Adorazione Eucaristica

16:00 Video - Testimonianze - Danze

17:30 Saluti finali

L’organizzazione invita chi si ferma nel pomeriggio a portarsi pranzo al sacco.

Si chiede di confermare la partecipazione, per facilitare l’organizzazione del “pellegrinaggio”: Suore Missionarie della Risurrezione tel +39 389 9436423 (per messaggi whatsapp). mail: cdf@comunitacenacolo.it

Per coloro che si uniranno alla Comunità nel pellegrinaggio a piedi, sarà possibile tornare in città a Saluzzo con alcuni pulmini della Comunità che faranno questo servizio (subito dopo la messa o nel tardo pomeriggio alla fine della giornata).