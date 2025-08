Rientra l'allerta gialla prevista oggi per temporali

Era stata diramata ieri da Arpa Piemonte, ma con il bollettino emesso poco fa rientra l'allerta gialla per temporali.

Nel Cuneese avrebbe interessato le aree delle valli Tanaro, Belbo e Bormida con fenomeni localizzati.







In Piemonte rovesci e temporali sparsi e intermittenti sono previsti ancora oggi pomeriggio, con fenomeni più significativi sul settore meridionale in serata; in esaurimento nella notte. Parziale rinforzo dei venti da nord dalla Valle Ossola alle vicine pianure, dalla serata di oggi al primo mattino di domani.

Le temperature subiranno un graduale rialzo da domani pomeriggio.