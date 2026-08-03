Gesti e riti dei malgari protagonisti del nuovo documentario di Remo Schellino

Tra pascoli d'alta quota e silenzi interrotti soltanto dal suono dei campanacci delle mandrie, i malgari continuano a custodire un mestiere antico che resiste allo scorrere del tempo.

A raccontare questo universo sarà il nuovo documentario del regista Remo Schellino, dedicato ai gesti e ai riti che scandiscono la vita dei malgari.

"I malgari - spiega il regista - custodiscono un mestiere antico che resiste nel tempo. Ogni estate salgono in alpeggio, seguendo un ritmo scandito dalla natura, dal lavoro quotidiano e dalla produzione del formaggio. Il documentario racconta i gesti e i riti nella loro quotidianità; la mungitura, la cura degli animali, la lavorazione del latte, il rapporto profondo con una montagna tanto generosa quanto severa. Attraverso i loro racconti emergono i sacrifici, passioni e sfide. Un ritratto autentico di chi continua a scegliere una vita fatta di fatiche, libertà, dimostrando che il futuro passa anche attraverso la memoria delle sue tradizioni".

La presentazione del documentario, intitolato "I pascoli ai confini del cielo", è in programma sabato 8 agosto, alle ore 21, a Frabosa Soprana, in occasione del cinema itinerante "Terra, cielo e altre storie".