Cuneo: il passaggio sotto l’arco di corso Soleri riaperto per il primo mercato di agosto

Nei giorni scorsi gli operai hanno lavorato alacremente per consentire l’apertura in tempo utile per il primo mercato di agosto: il passaggio sotto l’arco di corso Soleri, all’angolo con piazza Galimberti, sarà infatti completamente aperto già dalla prima mattinata di domani, martedì 4.

Si concluderanno così, con dieci giorni di anticipo, i lavori di manutenzione e consolidamento dell’arco. L’intervento, avviato lo scorso 6 luglio, avrebbe dovuto protrarsi fino al 14 agosto, ma l’avanzamento delle operazioni e l’esito positivo delle verifiche tecniche hanno consentito di accelerare le fasi di sostituzione del tirante e di messa in sicurezza della struttura.

La scorsa settimana si era ipotizzata l’apertura per mercoledì, ma grazie ad un’ulteriore accelerata si è riusciti ad anticipare di un ulteriore giorno.

“La scorsa settimana avevo ringraziato i tecnici e le maestranze per la rapidità e la qualità dell’intervento – dichiara il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Luca Serale -. Oggi non posso far altro che tornare sull’argomento e ringraziarli ulteriormente per l’accelerazione impressa al cantiere negli ultimi giorni, che ci consentono di riaprire un passaggio importante per il mercato del martedì, in un momento in cui l’afflusso di turisti è molto elevato”.

Con la riapertura del passaggio prevista già da domani mattina, cesseranno contestualmente tutte le deviazioni temporanee delle linee del trasporto pubblico locale, sia urbane sia extraurbane, che torneranno così a percorrere i loro tragitti ordinari.



