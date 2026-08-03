Bra pronta a celebrare Chiara d'Assisi, fondatrice delle Clarisse e tra le Sante più amate

Al giro di boa dell'estate ritorna la festa di santa Chiara d'Assisi, donna del XIII secolo capace di raggiungere il nostro tempo, illuminandolo con la sua testimonianza di fortezza, fraternità e sobrietà, caratteristiche basilari anche per la vita dei cristiani di oggi.

Uno sguardo sulla sua esistenza ci permette di coglierne la solidità nella fede, da cui scaturisce la forza profetica che la porta a scrivere (prima donna nella storia della Chiesa) una Regola per altre donne e la tenacia con cui ne chiede al Papa l'approvazione, fino a due giorni prima della sua morte.

Ponendo i suoi occhi sul Cristo povero, Chiara vive una fraternità intesa a costruire relazioni

fondate sul Vangelo, capaci di perdono, di accoglienza scambievole. Propone uno stile di vita che si abbandona fiducioso alla Provvidenza, un atteggiamento di condivisione con le vicende concrete degli uomini e delle donne del suo tempo.

Chiara muore a San Damiano l'11 agosto 1253, celebrando con le ultime parole il dono della

vita: «Va' sicura, in pace, anima mia benedetta, perché hai buona scorta nel tuo viaggio! Infatti Colui che ti ha creata, ti ha resa santa e, sempre guardandoti come una madre il suo figlio piccolino, ti ha amata con tenero amore. E tu, Signore, sii benedetto perché mi hai creata».

L'11 agosto sarà festa anche a Bra, presso il Monastero delle Clarisse (viale Madonna dei Fiori, 3). Come ogni anno, le Sorelle povere di Santa Chiara hanno stilato un ricco programma di celebrazioni, in cui sarà predicatore fra Davide Uziard, frate cappuccino del convento di Vigevano (Pavia).

Si inizia alla vigilia, lunedì 10 agosto, alle ore 17.30 con la celebrazione dei primi vespri, a cui seguirà, alle ore 18, la memoria del Transito e la Santa Messa, che si concluderà con la preghiera davanti alla reliquia.

Ed eccoci al gran giorno. Martedì 11 agosto, alle ore 17 si pregherà con i secondi vespri, seguiti alle ore 17.30 dalla Santa Messa solenne e poi l'invito presso il chiostro del monastero, dedicato a San Damiano, per un momento di saluto in letizia francescana in onore della Madre Santa Chiara d'Assisi.

Singolare la scelta del suo nome. Sua madre, durante la gravidanza, andò in chiesa a pregare per la buona riuscita del parto e qui sentì una voce che le suggerì il nome da dare alla creatura: Chiara, perché quella bambina sarebbe stata una luce tale da «Illuminare la luce stessa».

La storia

Nata nel 1193 da buona famiglia, la storia racconta che Chiara, a soli 12 anni, colpita dal gesto di san Francesco (di spogliarsi dei suoi abiti e dei suoi averi per donare tutto ai poveri al fine di vivere una vita di preghiera e di offerta di sé al Signore) decise di lasciare tutto per consacrarsi a Cristo nella povertà.

All'età di 18 anni fugge dalla sua casa di Assisi e corre alla Porziuncola, dove l'attendono Francesco e il gruppo dei suoi frati minori che le fanno indossare un saio da penitente, le tagliano i capelli e la ricoverano in due successivi monasteri benedettini, a Bastia ed a Sant'Angelo. La famiglia tentò in vari modi (anche con la violenza) di sottrarla alla sua decisione, ma Chiara (con la grazia del Signore) superò ogni ostacolo.

All'età di 30 anni per Chiara inizia una lunga malattia che indebolisce il suo corpo, ma non la sua fede. A San Damiano muore l'11 agosto 1253, celebrando il dono della vita: «Va' sicura, in pace, anima mia benedetta, perché hai buona scorta nel tuo viaggio! Infatti Colui che ti ha creata, ti ha resa santa e, sempre guardandoti come una madre il suo figlio piccolino, ti ha amata con tenero amore. E tu, Signore, sii benedetto perché mi hai creata».

Il miracolo dei saraceni

Quando guardiamo l'immagine di santa Chiara d'Assisi con in mano un ostensorio, non riusciamo ad immaginare quello che avvenne alla sua epoca. Erano tempi difficili quelli in cui la Santa assistette ad un grande intervento divino.

La storia vuole che la santa d'Assisi sia riuscita, da sola, a mettere in fuga un'armata di saraceni. Le scorrerie dei saraceni erano particolarmente temute perché, oltre a saccheggiare e ad incendiare, facevano prigionieri gli inermi cittadini.

Secondo quanto riportato da san Tommaso da Celano, nel 1240 Assisi è assediata dai soldati di Federico II. Le truppe entrano facilmente in città e si dirigono verso il monastero delle clarisse. Le monache spaventate si recano nella cella di Chiara, obbligata a letto dall'infermità. Disperate la supplicano di intervenire, perché gli invasori stavano entrando nel chiostro.

La futura santa chiede alle consorelle di portarle la cassettina all'interno della quale si teneva l'eucaristia. Poi, con l'aiuto di tutte, si fa portare davanti ai soldati e si mette a pregare il Signore, perché Lui le proteggesse ed aiutasse.

Dall'interno del cofanetto ecco uscire una voce di bambino che afferma che le avrebbe sempre protette e difese. Le truppe, spaventate dal miracolo, abbandonano il convento e poco dopo anche la città di Assisi.

La Regola

Tanto si potrebbe dire ancora su santa Chiara d'Assisi: con la sua tenacia, la sua intrepida determinazione è riuscita a "strappare" al Papa "il privilegio della povertà", poi la prima Regola, nella storia della Chiesa, scritta da una donna per delle donne, confermata da un commosso papa Innocenzo IV, che si recò di persona a San Damiano per portare a Chiara morente la sua benedizione e consegnarle la bolla di approvazione della Regola.

Il monastero delle "Sorelle povere", già negli ultimi anni dell'agonia di Chiara, era meta di un vero e proprio pellegrinaggio popolare. Il giorno successivo alla morte, al momento dei funerali, il Papa stesso, che era presente ad Assisi quei giorni con la sua corte, propose di celebrare l'ufficio delle Vergini e non piuttosto quello dei morti, mostrando in questo modo di considerare Chiara già santa. Il suo corpo venne sepolto a San Giorgio ed in seguito trasferito nella chiesa che porta il suo nome.

Nonostante l'intenzione di Innocenzo IV fosse quella di canonizzarla subito dopo la morte, si giunse alla bolla di canonizzazione solo nell'autunno del 1255, dopo averne seguito tutte le formalità, per opera di Alessandro IV.

Patrona della tv

Chiara è oggi la protettrice delle telecomunicazioni: le cronache raccontano, infatti, che il giorno di Natale, non potendo assistere alla Messa servita da Francesco, poiché costretta a letto a causa della sua infermità, sulla parete della sua cella le apparve una visione della Messa e, al momento della comunione, le si presentò innanzi un angelo che le diede la possibilità di comunicarsi all'ostia consacrata. Per questo, il 17 febbraio 1958, venne dichiarata da papa Pio XII santa patrona della televisione e delle telecomunicazioni.

Scriveva san Giovanni Paolo II: «Santa Chiara esorta tutti a comprendere sempre più profondamente il valore della vocazione, che è dono di Dio da far fruttificare». Come un fiore, Chiara ha lasciato dietro di sé una scia di profumo che in ogni tempo riconduce al perfetto amore: le "sorelle" che portano ancora alto il suo nome. Anche a Bra.