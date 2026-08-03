Estate Ragazzi La Via: conclusa la settima edizione, ora l'appello alle istituzioni per sostenere il progetto in futuro

Si è conclusa con entusiasmo la settima edizione dell'Estate Ragazzi de La Via, realizzata dal 6 al 31 luglio negli spazi di aggregazione della Cooperativa Edilizia La Via, un'esperienza di cohousing inclusivo nella quale famiglie con storie e fragilità differenti condividono un percorso di aiuto reciproco, sostegno e partecipazione. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con il progetto Genitorialità Positiva dello CSAC.

Per quattro settimane il progetto ha coinvolto 70 bambini, di cui 14 con problemi di disabilità a vario titolo, confermando ancora una volta il valore di una proposta educativa capace di mettere al centro l'accoglienza, l'inclusione e la crescita di ogni partecipante.

Il Centro ha inoltre ospitato alcuni bambini seguiti dal progetto “Genitorialità Positiva” seguito dal CSSAC di Cuneo e dalla Cooperativa sociale Proposta 80.

A raccontare il significato più autentico dell'iniziativa sono soprattutto le parole delle famiglie, che al termine dell'esperienza hanno voluto condividere la loro gratitudine:

"È stato un mese pazzesco nel quale ho visto i miei figli sempre felici ed entusiasti. Ci siamo sentiti accolti da tutto lo staff dell'Estate Ragazzi e dall'intera comunità La Via."

E ancora:

"Grazie per l'accoglienza, l'inclusività, la spensieratezza, la creatività, i caffè, i sorrisi, le foto, l'armonia che si respira... è proprio l'unica VIA possibile."

Testimonianze che rappresentano il miglior riconoscimento per il lavoro svolto da educatori, animatori e volontari, capaci di costruire un ambiente sereno, stimolante e realmente aperto a tutti.

L'Estate Ragazzi è stata coordinata dalle responsabili Francesca Granceri e Paola Marchisio, che hanno guidato un'équipe composta da professionisti e da un fantastico gruppo di animatori maggiorenni e minorenni, protagonisti nella progettazione e nella realizzazione delle attività.

Il programma ha proposto un'ampia varietà di laboratori ed esperienze: le attività teatrali sono state curate da Francesco De Maria (Cece), quelle musicali da Marianna Secondo, mentre le attività circensi e sportive sono state affidate a Luca Barra e Alessio Lilliu, offrendo ai bambini occasioni quotidiane di gioco, espressione, movimento e condivisione.

La manifestazione si è conclusa il 31 luglio con una partecipata festa di chiusura, un momento di condivisione che ha riunito bambini, famiglie, educatori, animatori e l'intera comunità della Cooperativa Edilizia La Via. Per l'occasione sono state invitate anche le Istituzioni e le Autorità locali, con l'obiettivo non solo di condividere i risultati di un progetto che rappresenta un modello concreto di inclusione sociale, ma anche di richiamare l'attenzione sulle difficoltà economiche che la Cooperativa Edilizia La Via affronta ormai da tempo.

La comunità ha voluto cogliere questa occasione per ribadire la necessità di un confronto concreto con gli enti pubblici affinché venga riconosciuto e sostenuto il valore sociale di un'esperienza che, ogni giorno, offre risposte reali a tante famiglie del territorio. Pur apprezzando la presenza delle istituzioni intervenute alla serata, è stata evidenziata l'assenza della Regione, considerata un interlocutore fondamentale rispetto alle prospettive future del progetto e alle criticità economiche che attendono risposte e un'attenzione concreta.

Un ringraziamento speciale va alla Fondazione CRC, che anche quest'anno ha dimostrato grande sensibilità verso il progetto, garantendo un importante sostegno economico che ha contribuito a rendere possibile un'esperienza educativa di qualità e realmente inclusiva.

La settima edizione dell'Estate Ragazzi si chiude così con un bilancio estremamente positivo, confermando come la collaborazione tra famiglie, educatori, animatori, professionisti e territorio possa dare vita a una comunità capace di accogliere, valorizzare le differenze e offrire ai più piccoli un'estate fatta di relazioni autentiche, creatività e sorrisi.

Perché, come hanno scritto le famiglie al termine di questa esperienza, "è proprio l'unica Via possibile per tutti".