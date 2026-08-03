Appartenenza e identità: nasce il progetto Granda Pallavolo Cuneo

Granda Volley SSD ARL e ASD Pallavolo Cuneo annunciano con soddisfazione la sottoscrizione di un importante accordo di collaborazione sportiva della durata di tre stagioni. In virtù dell'accordo, tutte le squadre giovanili parteciperanno ai campionati FIPAV utilizzando il codice federale di Granda Volley e assumeranno la denominazione sportiva Granda Pallavolo Cuneo, presentandosi con un'identità comune che rafforza il senso di appartenenza e rende ancora più riconoscibile il progetto sportivo sul territorio.

La collaborazione è stata costruita nel pieno rispetto dell'identità delle due società. La gestione tecnica, organizzativa e sportiva del settore giovanile resterà infatti di esclusiva competenza della ASD Pallavolo Cuneo, mentre Granda Volley metterà a disposizione la propria struttura, il marchio, il supporto organizzativo e numerose opportunità di crescita e valorizzazione.

L'accordo prevede inoltre importanti iniziative a favore delle atlete del settore giovanile, tra cui la fornitura dell'abbigliamento ufficiale coordinato con la prima squadra di Serie A1, l'accesso gratuito alle gare casalinghe del massimo campionato, agevolazioni dedicate alle famiglie, la partecipazione delle giocatrici della Serie A1 agli eventi del vivaio e l'organizzazione di iniziative promozionali come il Torneo Giovanile Reverdito Alemanno. La collaborazione sarà coordinata da un Comitato composto da rappresentanti di entrambe le società, con il compito di monitorare l'evoluzione del progetto e promuovere nuove iniziative sportive e promozionali. Ma la partnership con Pallavolo Cuneo rappresenta il primo tassello di un progetto ancora più ampio.

Granda Volley, infatti, intende promuovere una rete di collaborazioni con altre società del territorio, con l'obiettivo di condividere competenze, sviluppare iniziative tecniche, formative e promozionali e contribuire alla crescita dell'intero movimento della pallavolo femminile della città di Cuneo e della sua provincia. L'obiettivo non è creare contrapposizioni, ma costruire un sistema in cui ogni società possa continuare a svolgere il proprio ruolo, mettendo in comune esperienze, professionalità e progettualità per offrire alle giovani atlete sempre maggiori opportunità di crescita.

Emilio Manini, Presidente di Granda Volley, commenta: "Questo accordo rappresenta una scelta di responsabilità verso il nostro territorio. Una società di Serie A1 ha il dovere di contribuire alla crescita del movimento che rappresenta. La collaborazione con Pallavolo Cuneo è il primo tassello di un percorso che guarda lontano. Il nostro obiettivo è creare una rete virtuosa con tutte le realtà che condividono gli stessi valori, promuovendo iniziative tecniche, formative e sociali che rafforzino l'intero sistema della pallavolo femminile cuneese. Crediamo che una Serie A1 debba essere un patrimonio di tutto il territorio, capace di mettere a disposizione esperienza, competenze e visibilità per sostenere la crescita delle società e, soprattutto, delle ragazze che rappresentano il futuro di questo sport. Vogliamo che ogni giovane pallavolista della provincia possa guardare alla Serie A1 non come a una realtà distante, ma come a un traguardo possibile.."

Paolo Renaudi, Presidente della ASD Pallavolo Cuneo, aggiunge: "Per la nostra società questo accordo rappresenta una straordinaria opportunità di crescita. Continueremo a svolgere con autonomia il nostro lavoro di formazione, potendo però offrire alle ragazze un percorso ancora più prestigioso e strutturato. Collaborare con una realtà di Serie A1 significa creare nuovi stimoli, nuove prospettive e rafforzare ulteriormente il ruolo del settore giovanile come cuore pulsante della pallavolo del territorio. È un progetto costruito sulla fiducia reciproca e sulla volontà comune di investire nelle nuove generazioni".