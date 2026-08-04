A Roburent si presenta "Senza una vera ragione", nuovo libro di Bruno Vallepiano

A San Giacomo, nella Sala Polivalente, Bruno Vallepiano presenterà, alle ore 21 di giovedì 6 agosto, il suo ultimo libro: "Senza una vera ragione".

L’autore ha già alle spalle una serie importante di testi, dai gialli-noir alle cronache protostoriche della zona valliva, a guide e saggi sulla montagna. Vallepiano è l’anima pure degli incontri con grandi autori, presentati al capoluogo, nella confraternita di Sant’Antonio Abate sotto il titolo “Libri liberi”. In “Senza una vera ragione”, Bruno Vallepiano prevede che “Rudy Ferrero, ex poliziotto diventato investigatore privato, trascina una vita fatta di pedinamenti e casi di infedeltà.

Un tempo aveva smascherato una pericolosa banda criminale, ma quell’indagine gli è costata tutto: l’amore della sua compagna, Lidia, e la voglia di vivere. Quando un prete lo contatta per ritrovare la sorella scomparsa, Rudy accetta quasi per caso. Ma la ricerca di Irina, questo il nome della donna, si rivela presto un labirinto di bugie, minacce e sparizioni. Intanto, la moglie di un suo cliente, una donna che lui stesso stava pedinando, viene trovata morta sulle colline torinesi.

Tra vecchi amici che spariscono, piste cancellate e intrusioni violente nel suo appartamento, Rudy capisce di essere finito nel mirino di un’organizzazione potente, pronta a tutto per nascondere la verità. Mentre il passato torna a bussare con il nome di Lidia, Rudy dovrà scegliere se fuggire ancora o affrontare finalmente i suoi fantasmi, e un nemico che si nasconde molto più vicino di quanto immagini.”

Il volume sarà presentato anche a Viola sabato 8 agosto, alle 21 in sala polivalente e a Garessio, in piazza San Giovanni,

domenica 9 agosto alle 17.30.