A Bagnolo Piemonte la festa annuale del monastero di Pra ’d Mill

Domenica 6 settembre si svolgerà la consueta Festa annuale del Monastero cistercense Dominus Tecum di Pra ’d Mill a Bagnolo Piemonte. Occasione per vivere una giornata di fraternità con la comunità monastica. Alle 9:30, (con ritrovo alle ore 9.15 al Laghetto dei Pescatori) apre la giornata l’inaugurazione del sentiero “Testimoni di Vita” che, dal Laghetto dei Pescatori di Barge, loc. Gabbiola, in modo graduale, sale al monastero per circa 3 km con un dislivello di 267 m. Questa intitolazione si è potuta realizzare grazie all’adesione del comune di Barge, regolarmente deliberata.

Il percorso si snoda dolcemente immerso nella natura accompagnato dal rilassante mormorio delle acque del torrente Infernotto; l’ombra dei maestosi castagni regala frescura mentre la luce filtra tra le fronde. A tratti il cammino si apre su incantevoli cascatelle che con il loro scroscio cristallino arricchiscono il paesaggio di serenità. Un luogo dove siamo inviatati a lasciarci avvolgere dai profumi del bosco, dal canto degli uccelli, dalla bellezza di una natura ancora incontaminata.

Dopo il taglio del nastro a cura del Sindaco di Barge Beccaria Ivo, del Priore del monastero Padre Emanuele Marigliano e delle autorità civili e religiose che interverranno, l’invito è quello di percorrere l’intero sentiero sostando nelle cinque tappe previste. Ognuna di esse è dedicata ad un testimone del passato o dei nostri tempi che con la propria vita si è distinto per la profondità della fede, la generosità, la preghiera, la capacità di lasciare un segno indelebile e un vivo ricordo. Figure che, in modi diversi hanno vissuto o condiviso i valori della tradizione monastica, offrendo a ciascun visitatore un’occasione di riflessione e di crescita interiore lungo il cammino. In particolare partendo dal Laghetto dei Pescatori le tappe saranno: il lavoro Testimone San Benedetto da Norcia, la vita comune Testimone Baldovino da Ford, il silenzio Testimone Sant’Isacco di Ninive, la lectio divina Testimone don Mario Picco, la preghiera Testimone Leletta d’Isola. Ogni tappa è caratterizzata da un pannello, da didascalia con scritte relative al testimone, abbellita con una panchina di legno dell’artista Beppe Leardi. L’arrivo al monastero è previsto alle ore 11.30 mentre la celebrazione della S. Messa si svolgerà alle ore 12. Alle ore 13.30 tutti i partecipanti potranno aderire al pasto condiviso. Nel pomeriggio, scandito dalla liturgia delle ore, il prosieguo della festa.