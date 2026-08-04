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Attualità | 04 agosto 2026, 15:38

La Fidas di Gallo Grinzane rilancia l'appello per le donazioni dopo il successo della tombola

Domenica 9 agosto nuovo appuntamento con i donatori. Il gruppo prosegue la raccolta fondi per la futura sede e invita la comunità a partecipare ai prelievi

La tombola durante la Festa della Madonna del Carmine a Grinzane

La tombola durante la Festa della Madonna del Carmine a Grinzane

Dopo il successo della Tombola sotto le stelle, che ha richiamato decine di persone e permesso di raccogliere nuove risorse per l'allestimento della futura sede, la Fidas Gallo Grinzane torna a concentrarsi sulla propria missione principale: la donazione di sangue.

L'appuntamento è fissato per domenica 9 agosto, dalle 8 alle 11.30, nel locale di piazza della Chiesa 7 a Gallo Grinzane. Per partecipare è necessario prenotare contattando il numero 335 6005453.

La giornata rappresenta un nuovo momento di impegno per il gruppo guidato da Franco Sampò, reduce da settimane particolarmente intense. La recente tombolata organizzata nell'ambito della festa della Madonna del Carmine ha registrato il tutto esaurito, confermando ancora una volta la vicinanza della comunità all'associazione. Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato all'adeguamento dei locali della nuova sede, concessi in comodato d'uso gratuito dalla Provincia di Cuneo all'interno dell'edificio della scuola agraria, dove in futuro troverà spazio anche il punto prelievi.

Accanto al progetto della nuova sede resta però centrale il bisogno di garantire una costante disponibilità di sangue per il sistema sanitario. Per questo la Fidas rinnova l'invito ai donatori abituali e a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a un gesto semplice ma fondamentale, che può contribuire concretamente a salvare vite umane.

redazione

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