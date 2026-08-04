Successo a Lesegno per "Da Ciabot a Ciabot"

Anche quest'anno "Da Ciabot a Ciabot" si è confermato un appuntamento molto atteso e apprezzato a Lesegno.

Nonostante le temperature particolarmente elevate, la manifestazione ha registrato un'ottima partecipazione, permettendo a tanti di trascorrere una piacevole giornata immersi nella natura, tra i caratteristici ciabot.

"Desidero esprimere, a nome dell'Amministrazione comunale, un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Un grazie ai volontari comunali, alle associazioni Ras Cia Cune, Società di Mutuo Soccorso e Pro Loco, che con dedizione e spirito di servizio hanno reso possibile l'organizzazione della giornata" - dice il sindaco, Emanuele Rizzo -.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor che hanno sostenuto la manifestazione e, in modo speciale, ai *Fratelli Faccia, con un sentito grazie a Diego Facci*, per la generosa fornitura del roast beef e della salsiccia.

Grazie anche ai proprietari dei ciabot che, ancora una volta, hanno messo a disposizione le loro strutture, contribuendo a valorizzare un patrimonio unico del nostro territorio, e ai volontari della Protezione Civile, la cui presenza è stata fondamentale per garantire il regolare svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.

Infine, il grazie più grande va a tutti i partecipanti: con la loro presenza e il loro entusiasmo danno valore a iniziative come questa e dimostrano quanto sia importante continuare a investire in momenti di aggregazione che rafforzano il senso di comunità.

L'appuntamento è già fissato al prossimo anno, con l'auspicio di ritrovarci ancora una volta insieme per vivere una nuova giornata di festa nel cuore del nostro territorio".