Bra: al via gli interventi di disinfestazione delle zanzare

Nelle prossime settimane si svolgeranno a Bra una serie di interventi per la disinfestazione delle aree pubbliche della città più sensibili al problema delle zanzare. Gli interventi sono rivolti a contrastare la diffusione in particolare delle zanzare tigre, che oltre a creare notevole disagio con le punture sono potenziale vettore di diverse malattie tropicali (Dengue, Chikungunya etc.).

I tecnici della ditta incaricata si concentreranno sulle aree verdi cittadine più frequentate dalla popolazione: Parco Atleti Azzurri d'Italia e Viale Madonna Fiori, i giardini di piazza Roma, piazza Giolitti e viale Rimembranze. Le operazioni di disinfestazione saranno mirate a colpire sia le larve, mediante prodotti naturali a base di Bacillus Thuringiensis, che gli insetti adulti, attraverso un presidio medico chirurgico approvato dall'Asl per le zone abitate, il Ciperpy.

Gli interventi avranno luogo in orario notturno nelle date del 6 e 18 agosto, 8 e 22 settembre a partire dalle 23 circa. Per garantire la massima sicurezza, si prega di non sostare nelle aree di trattamento durante le operazioni, tenere chiuse porte e finestre, non lasciare all'esterno cibi o prodotti commestibili, non stendere il bucato e portare all'interno gli animali domestici e le loro ciotole di acqua/cibo per le abitazioni che si affacciano direttamente sulle aree interessate.

Nell'occasione, si invita la popolazione ad adottare nelle aree private accorgimenti utili ad evitare la proliferazione di zanzare, eliminando innanzitutto le fonti di acqua stagnante dove queste possono deporre le uova. Tra le misure utili anche l'utilizzo di repellenti contenenti DEET, picaridina/ icaridina e l'impiego di larvicidi nei luoghi di possibile riproduzione degli insetti.