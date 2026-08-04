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Attualità | 04 agosto 2026, 10:16

Prendersi cura della bellezza di San Costanzo al Monte: il ringraziamento a Banca CRS

Con il contributo economico concesso è stato possibile acquistare un nuovo tagliaerba destinato alla manutenzione dell'area

Prendersi cura della bellezza di San Costanzo al Monte: il ringraziamento a Banca CRS

La Pro Villar, il Comune di Villar San Costanzo e il Gruppo Volontari per l'Arte desiderano esprimere il più sincero ringraziamento alla Banca CRS, e in particolare al Direttore della filiale di Dronero, Paolo Dalmasso, per il prezioso contributo economico concesso che ha reso possibile l'acquisto di un nuovo tagliaerba destinato alla manutenzione dell'area di San Costanzo al Monte.

Il Santuario di San Costanzo al Monte rappresenta uno dei luoghi più significativi del nostro territorio, riconosciuto come monumento di interesse nazionale, e costituisce un patrimonio storico, artistico e spirituale di straordinario valore. La sua tutela non si limita alla conservazione degli edifici, ma comprende anche la cura costante delle aree verdi e degli spazi esterni, indispensabili per garantire decoro, sicurezza e una piacevole fruizione da parte dei numerosi visitatori.

c.s.

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