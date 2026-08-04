Alba, un incontro a settembre sulla difesa civile non armata e nonviolenta

Un appuntamento pubblico dedicato alla difesa civile non armata e nonviolenta potrebbe essere organizzato ad Alba nel mese di settembre, prima della conclusione della raccolta firme promossa dalla campagna nazionale “Un’altra difesa è possibile”. Lo ha annunciato l’assessora alle Pari opportunità Donatella Croce, rispondendo in Consiglio comunale a un’interrogazione della consigliera Martina Amisano, del gruppo Alba città per vivere.

La campagna sostiene una proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione del Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta ed è promossa da Rete Italiana Pace e Disarmo, Conferenza nazionale degli enti per il Servizio civile e Sbilanciamoci!. Per raggiungere l’obiettivo sono necessarie 50 mila sottoscrizioni entro il 15 settembre 2026.

Amisano ha ricordato come la proposta punti a rafforzare gli strumenti civili di prevenzione e gestione dei conflitti, attraverso il potenziamento del Servizio civile, la creazione dei Corpi civili di pace, il sostegno alla Protezione civile e l’istituzione di un centro di ricerca per la pace e il disarmo.

“Il contesto internazionale è sempre più critico quando si parla di guerra e di pace. L’Amministrazione ha già dimostrato grande attenzione verso questi temi e il nostro territorio li esprime in maniera forte e decisa da molti anni”, ha osservato.

La consigliera ha quindi chiesto se il Comune fosse a conoscenza dell’iniziativa e se, prima della scadenza della raccolta firme, fossero previsti momenti pubblici di approfondimento sulla difesa civile non armata e nonviolenta, sul Servizio civile e sulla prevenzione dei conflitti.

Croce ha confermato il coinvolgimento dell’Amministrazione.

“Il Comune è a conoscenza dell’iniziativa e alcuni membri dell’Amministrazione hanno già aderito personalmente alla raccolta firme, partecipando anche alla sensibilizzazione”, ha spiegato.

L’assessora ha ricordato il lavoro portato avanti negli ultimi due anni insieme alle realtà cittadine impegnate sui temi della pace.

“Il mio assessorato e l’Ufficio della Pace hanno collaborato strettamente con le associazioni del territorio per promuovere una cultura della pace. La nascita di questo Dipartimento a livello nazionale sarebbe un’azione concreta per dare gambe a questa cultura alla quale tutti stiamo lavorando”.

Il comitato cittadino ha già organizzato banchetti e iniziative pubbliche per far conoscere la proposta. Parallelamente, il Comune sta valutando un nuovo appuntamento.

“L’Ufficio della Pace sta interloquendo con le associazioni del territorio per organizzare a settembre un evento sul tema della difesa civile nonviolenta. È un argomento che negli ultimi anni è passato un po’ di moda, ma che oggi deve tornare a essere una reale alternativa alla difesa armata”, ha affermato Croce.

L’assessora ha poi sottolineato il coinvolgimento delle nuove generazioni, maturato anche in occasione della tappa del Giro d’Italia della Pace organizzata il 5 giugno.

“Grazie a quell’iniziativa sono state coinvolte anche associazioni giovanili. Le generazioni si stanno unendo intorno a questa urgenza, perché far crescere la cultura della pace è una necessità che credo sia sotto gli occhi di tutti”, ha concluso.

Nella replica, Amisano ha ringraziato l’assessora per l’impegno annunciato.

“È un piccolo mattoncino. La strada davanti a noi è lunga e tortuosa e la guerra ha caratterizzato tutta la storia dell’umanità, ma ogni gesto conta”, ha osservato.