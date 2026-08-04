Tragedia di Montoso: fissati a Nichelino i funerali della 21enne Alisia Pizzoccaro

Sono stati fissati per la mattinata di giovedì 6 agosto a Nichelino i funerali di Alisia Pizzoccaro, la 21enne vittima dell’incidente stradale verificatosi nella notte tra sabato 1°00000 e domenica 2 agosto in frazione Montoso di Bagnolo Piemonte.

La giovane, residente nel centro del Torinese, viaggiava insieme a tre amici quando, intorno alle 2.30, la Renault Clio condotta da uno di loro è finita fuori strada, andando a urtare un muro di contenimento, per poi schiantarsi contro il pilastro di una recinzione e ribaltarsi.

Nonostante i soccorsi prestati dai sanitari del servizio di emergenza 118, dai Vigili del Fuoco arrivati da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Barge e dai Carabinieri della Compagnia saluzzese per la giovane, classe 2004, non c'è purtroppo stato nulla da fare.

Ferito con una prognosi pari a 40 giorni un 25enne che viaggiava sul sedile posteriore dell’utilitaria, trasportato col volo notturno dell'eliambulanza al Cto di Torino, mentre un'altra ragazza era stata ricoverata all'ospedale di Pinerolo e il conducente trasportato al nosocomio di Savigliano.

Alisia Pizzoccaro lascia la madre Cinzia e il padre Giuseppe, i fratelli Marco, Simone e Adriana, i nonni Tommaso e Vittoria.

I funerali avranno luogo alle ore 9,30 nella Parrocchia di Maria Regina Mundi in Nichelino provenendo dalla Casa Funeraria Aiassa (via Rivalta 4 a Rivoli; 9-18 orario continuato).

Rosario mercoledì 5 agosto alle ore 19 stessa parrocchiale.

Dopo la funzione si proseguirà per il tempio crematorio di Piscina.

Per volere della famiglia non fiori ma opere di bene.

La tragica morte della giovane porta a 24 il bilancio delle vittime della strada registrate in provincia di Cuneo dall'inizio dell'anno.

L'ultimo incidente mortale si era verificato soltanto pochi giorni prima nella medesima frazione di Bagnolo Piemonte. A perdere la vita era stata la 62enne Paola Prina, residente a Villafranca Piemonte, precipitata in una scarpata a bordo dello scooter condotto dal marito lungo la provinciale che scende nel capoluogo.