Bra, inaugurata la velostazione

Bra completa un altro importante tassello nella realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile. Nel pomeriggio di lunedì 3 agosto 2026 è stata ufficialmente inaugurata la velostazione posizionata nei pressi del Movicentro di piazza Caduti di Nassiriya, punto d'interscambio dei trasporti su gomma e rotaia.

Si tratta di un bikebox prefabbricato realizzato grazie al contributo di 60 mila euro da parte della Fondazione Crc nell'ambito del bando "Percorsi di sostenibilità". La struttura opera quale deposito sicuro per le biciclette e i monopattini. Un servizio dedicato in particolar modo ai pendolari e a coloro che si servono dei mezzi pubblici.

Al momento sono operative 16 postazioni dotate di punti di ricarica per bici elettriche, ma il loro numero è incrementabile in base alle richieste degli utenti. Sono inoltre disponibili altri 8 posti a terra.

"La nuova velostazione", commentano il sindaco Gianni Fogliato e l'assessore alla mobilità sostenibile Francesca Amato, "rappresenta un'infrastruttura strategica all'interno delle politiche di mobilità sostenibile e di accessibilità. In primo luogo, la velostazione migliora l'accessibilità al trasporto pubblico, offrendo un luogo sicuro e attrezzato per il deposito delle biciclette, in questo modo facilita la cosiddetta mobilità intermodale, consentendo ai cittadini di combinare bicicletta e treno o autobus per gli spostamenti quotidiani. L'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto contribuisce a ridurre il traffico veicolare, le emissioni di CO₂ e la congestione urbana. Non è però soltanto un'infrastruttura di servizio, ma un vero e proprio tassello delle politiche integrate di mobilità sostenibile, capace di connettere trasporto pubblico, mobilità attiva e sviluppo turistico.".

La struttura è accessibile 24 ore su 24 ed è dotata di un sistema di videosorveglianza e controllo accessi automatizzato, pensato per garantire sicurezza e semplicità di utilizzo. Per servirsi della velostazione sarà necessario scaricare sul proprio smartphone l'app I-Gate e scansionare il QR Code presente sulla porta. Il servizio sarà gratuito per il primo anno.