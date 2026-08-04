Peste suina africana, l'aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico: cinque nuovi casi tra Serole e Cengio

L'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha diffuso nella mattinata di oggi, martedì 4 agosto il nuovo report sul monitoraggio della Psa, aggiornato a domenica 2 agosto 2026. I dati evidenziano cinque nuove positività riscontrate tra i cinghiali selvatici, portando il totale complessivo della zona d'infezione a 2.199 casi dall'inizio dell'emergenza.
In Piemonte sono state osservate due nuove positività, entrambe in provincia di Asti nel territorio comunale di Serole, dove il conteggio sale a tre casi complessivi.
Il totale delle positività riscontrate in regione cresce così a 825.
In Liguria si registrano tre nuovi casi, tutti localizzati in provincia di Savona nel Comune di Cengio, che sale a 17 contagi totali.
Il bilancio ligure sale di conseguenza a 1.374 casi complessivi.
Rimangono invariati i dati relativi alla provincia di Cuneo, dove la presenza del virus tra i cinghiali resta ferma a nove casi concentrati in quattro Comuni delle Langhe: quattro ad Arguello, due a Cravanzana, due a Pezzolo Valle Uzzone e uno a Cerretto Langhe.
Resta immutato a quota 205 il numero dei Comuni in cui è stata riscontrata almeno una positività dall'inizio dell'epidemia.
Non si registrano variazioni nemmeno sul fronte produttivo: il numero dei focolai negli allevamenti suinicoli rimane stabile a 10 strutture coinvolte, distribuite tra le province di Alessandria, Vercelli e Novara.