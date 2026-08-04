San Cassiano, ancora fermo il collegamento con corso Europa: il nodo è la convenzione urbanistica

La realizzazione del tratto stradale destinato a collegare la viabilità retrostante il supermercato Mercatò di San Cassiano con la futura rotatoria della Vigna e con corso Europa dovrà attendere il completamento di alcuni passaggi urbanistici. Lo ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Edoardo Fenocchio, rispondendo in Consiglio comunale a un'interrogazione del consigliere Emanuele Bolla (Fratelli d'Italia), che chiedeva chiarimenti sul mancato avvio di un'opera ritenuta strategica per la viabilità cittadina.

Bolla ha ricordato come, nel marzo scorso, rispondendo a un'interrogazione del consigliere Carlo Boeri, l'assessore avesse parlato di un'imminente approvazione del progetto esecutivo. Da qui la richiesta di conoscere le ragioni del ritardo e i tempi previsti per l'apertura del cantiere.

Fenocchio ha ricostruito l'intero iter amministrativo, spiegando che il collegamento rientra in un comparto più ampio che interessa la viabilità tra San Cassiano e la futura rotatoria della Vigna.

“Stiamo lavorando per sbloccare tutta la progettualità legata a quell'area, perché è chiara l'esigenza, sia per la cittadinanza sia per l'Amministrazione, di offrire un'alternativa viabilistica a quel comparto”, ha affermato.

L'assessore ha ricordato che il tratto perpendicolare a corso Europa avrebbe dovuto essere realizzato dal soggetto privato che ha sviluppato l'insediamento commerciale di San Cassiano, come opera di urbanizzazione prevista dalla convenzione stipulata nel 2020.

Nel 2025, però, la Giunta ha disposto la sospensione dell'attuazione di quella parte della convenzione, chiedendone la revisione.

“La modifica della convenzione urbanistica sarà possibile soltanto quando sarà allineata alle nuove previsioni del Piano regolatore, nell'ambito della Variante parziale 16. Solo a quel punto si potrà procedere con l'approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere in capo al soggetto attuatore”, ha spiegato Fenocchio.

L'assessore ha quindi chiarito che l'avvio dei lavori è subordinato al completamento di questo percorso amministrativo.

Nella replica, Bolla ha osservato che le spiegazioni fornite differiscono da quelle emerse nella precedente discussione consiliare.

“Quando si rispose al consigliere Boeri si disse che era imminente l'approvazione dei progetti esecutivi da parte della Giunta, ma non fu spiegato che tutto era subordinato a condizioni che non si erano ancora verificate”, ha affermato.

Secondo Bolla, la conseguenza è che il collegamento resterà fermo finché non verrà completato l'iter della Variante parziale 16.

“Oggi scopriamo che questa strada non verrà realizzata finché non si sbloccherà tutto il pacchetto della Variante 16. Continuiamo quindi ad aspettare un'opera che potrebbe essere funzionale fin da subito, anche in vista dell'apertura del nuovo asilo”, ha dichiarato.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia ha infine invitato l'Amministrazione ad accelerare i passaggi necessari.

“Chiediamo che vengano predisposti tutti gli atti utili affinché questo primo tratto, che continuiamo a chiamare corso Europa bis, possa essere realizzato nel più breve tempo possibile”, ha concluso.