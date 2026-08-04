A Fossano torna la "Run 32", la corsa del Genio Guastatori per donare sostengo ai bambini

Forte del successo riscosso lo scorso anno, il 32° Reggimento Genio Guastatori è lieto di rinnovare il proprio impegno solidale a favore di chi si trova in situazioni di maggiore bisogno, promuovendo la 2^ Edizione della "RUN 32", che si terrà a Fossano nel pomeriggio di sabato 12 settembre 2026.

Anche per questa edizione, l'intero ricavato dell'iniziativa sarà destinato a trasformarsi in un aiuto concreto a sostegno dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) e della Onlus La Favola di Marco, realtà che operano con impegno e sensibilità a favore di importanti finalità solidaristiche.

La manifestazione si terrà sabato 12 settembre, nelle prossime settimane sarà svelato il programma completo.