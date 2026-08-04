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Attualità | 04 agosto 2026, 15:18

A Fossano torna la "Run 32", la corsa del Genio Guastatori per donare sostengo ai bambini

La manifestazione si terrà sabato 12 settembre, nelle prossime settimane sarà svelato il programma completo

Forte del successo riscosso lo scorso anno, il 32° Reggimento Genio Guastatori è lieto di rinnovare il proprio impegno solidale a favore di chi si trova in situazioni di maggiore bisogno, promuovendo la 2^ Edizione della "RUN 32", che si terrà a Fossano nel pomeriggio di sabato 12 settembre 2026.

Anche per questa edizione, l'intero ricavato dell'iniziativa sarà destinato a trasformarsi in un aiuto concreto a sostegno dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) e della Onlus La Favola di Marco, realtà che operano con impegno e sensibilità a favore di importanti finalità solidaristiche.

La manifestazione si terrà sabato 12 settembre, nelle prossime settimane sarà svelato il programma completo.

redazione

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