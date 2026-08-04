Ghisolfi: “Il Futuro di Vannacci potrebbe essere quello di molti sindaci della Granda”

La settimana inizia con il consueto e sempre atteso video editoriale del Banchiere scrittore, incentrato sui riflessi territoriali delle evoluzioni del quadro politico nazionale. La crisi del centrodestra tradizionale si sta in effetti traducendo in un travaso di consensi e di adesioni verso il nuovo Movimento del Generale e Parlamentare europeo, il quale si starebbe confermando molto attrattivo sia nei confronti di alcuni "big" della provincia cuneese, sia verso molti primi cittadini di amministrazioni comunali della Granda.



La legge elettorale, destinata a mandare in pensione il "Rosatellum" vigente, ancora non è stata approvata, e probabilmente il testo votato alla Camera andrà incontro a modifiche nel Senato. La disfida è quella sulla reintroduzione del voto di preferenza, avversata da settori della stessa maggioranza a partire da Lega e Forza Italia (il Ministro Zangrillo, da Moncalieri, in una recente dichiarazione si sarebbe schierato addirittura contro il "partito delle sagre"), ma cara, almeno a parole, alla gran parte delle basi elettive di Fratelli d'Italia e di Futuro Nazionale.



Al netto delle modifiche al sistema di elezione del Parlamento Italiano, fin d'ora meritano una nota di segnalazione i sommovimenti in atto nella provincia Granda, dove il caldo tropicale non mette in ombra le notizie relative all'attivismo di alcuni grandi nomi acquisiti al partito di Vannacci – dallo storico consigliere comunale cuneese Beppe Lauria alla più volte parlamentare e sottosegretaria Laura Ravetto -, ai quali si potrebbero aggiungere quelli di significativi sindaci del nostro territorio. I nomi? Si sapranno solo in ... Futuro.