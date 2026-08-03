Siccità, Bergesio (Lega): "Sicurezza idrica priorità"

"La siccità non è più un'emergenza occasionale, è una questione nazionale. La gravità della situazione è confermata anche da quanto avvenuto oggi in Piemonte, dove la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo regionale per la crisi idrica e gli incendi boschivi. È un segnale che non riguarda solo un territorio, ma l'intero Paese: la siccità non è più un fenomeno eccezionale, è una sfida strutturale che richiede risposte tempestive e strumenti adeguati. Ben venga, quindi, la possibilità per le Regioni di intervenire con maggiore rapidità, ma è altrettanto necessario che Governo e Parlamento continuino a fare la loro parte, sostenendo gli investimenti nelle infrastrutture idriche e garantendo agli agricoltori strumenti efficaci per affrontare queste emergenze".

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Agricoltura, intervenendo nell'Aula del Senato.

"Riconosciamo le risposte concrete già messe in campo, a partire dall'anticipazione delle risorse della PAC. L'anticipo di luglio 2026 vale 1,67 miliardi di euro. Positivo anche il rifinanziamento del PNIISSI con 1 miliardo per invasi e infrastrutture idriche. Ora però serve un passo in più. Non possiamo lasciare soli gli agricoltori e costringerli ad aspettare anni per gli indennizzi. Serve un sistema assicurativo moderno, semplice e veloce".



"Un sincero ringraziamento ai Consorzi di bonifica e di irrigazione, che ogni giorno, garantiscono con competenza la gestione della risorsa idrica, spesso operando in condizioni molto difficili. Un lavoro reso ancora più complesso dall'applicazione del deflusso ecologico. Per questo rivendichiamo con convinzione la proroga voluta dalla Lega, ulteriormente confermata nel provvedimento 'Coltiva Italia', in corso di approvazione alla Camera, perché tutela l'equilibrio tra la salvaguardia ambientale e le esigenze dell'agricoltura. La sicurezza idrica sia una priorità. Difendere l'acqua significa difendere l'agricoltura. Difendere l'agricoltura significa difendere l'Italia", conclude il senatore.