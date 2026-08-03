Boselli: “Il Comune di Cuneo non sa quante sono le fidejussioni a suo favore né il loro importo”

Dal consigliere comunale cuneese Giancarlo Boselli (Indipendenti) riceviamo e pubblichiamo.

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Nel tempo sono emerse una serie di criticità nella gestione delle fidejussioni in favore del Comune (nota: sono le garanzie rilasciate da banche o assicurazioni per assicurare che una persona o un'azienda rispetti gli impegni presi con l’Amministrazione.

Ad esempio il pagamento di somme o la costruzione di opere pubbliche). Con una interpellanza scritta abbiamo chiesto alla Sindaca Patrizia Manassero di sapere quante fidejussioni sono in essere ad oggi e per quale importo complessivo.

L’Assessore da lei delegato a rispondere, ci ha lasciati totalmente stupefatti affermando che “ risulta impraticabile quantificare l’importo complessivo delle fidejussioni ad oggi in essere”. Chiediamo alla Sindaca di venire in Commissione per le dovute spiegazioni a inizio settembre riservandoci altrimenti ogni iniziativa utile a chiarire la situazione.