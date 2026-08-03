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Politica | 03 agosto 2026, 18:05

Boselli: “Il Comune di Cuneo non sa quante sono le fidejussioni a suo favore né il loro importo”

Il capogruppo degli Indipendenti chiede chiarimenti alla sindaca Patrizia Manassero dichiarandosi non soddisfatto della risposta ricevuta dall’assessore

Giancarlo Boselli

Giancarlo Boselli

Dal consigliere comunale cuneese Giancarlo Boselli (Indipendenti) riceviamo e pubblichiamo.

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Nel tempo sono emerse una serie di criticità nella gestione delle fidejussioni in favore del Comune (nota: sono le garanzie rilasciate da banche o assicurazioni per assicurare che una persona o un'azienda rispetti gli impegni presi con l’Amministrazione.

Ad esempio il pagamento di somme o la costruzione di opere pubbliche). Con una interpellanza scritta abbiamo chiesto alla Sindaca Patrizia Manassero di sapere quante fidejussioni sono in essere ad oggi e per quale importo complessivo.

L’Assessore da lei delegato a rispondere, ci ha lasciati totalmente stupefatti affermando che “ risulta impraticabile quantificare l’importo complessivo delle fidejussioni ad oggi in essere”. Chiediamo alla Sindaca di venire in Commissione per le dovute spiegazioni a inizio settembre riservandoci altrimenti ogni iniziativa utile a chiarire la situazione. 

CS

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