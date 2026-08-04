Area di corso IV Novembre, Polo Civico Bra Domani: "Dopo gli annunci, ancora nessun progetto e nessuna risorsa"

Durante la discussione sull'assestamento di bilancio nell'ultimo consiglio comunale, il gruppo consiliare Polo Civico Bra Domani ha voluto riportare l'attenzione sul quartiere dell'Oltre Ferrovia, concentrandosi in particolare su due aspetti: il contributo di oltre 48.000 euro del Gruppo Rolfo destinato alla riqualificazione dell'area verde di via Rosselli e il futuro dell'area di corso IV Novembre.

"Il primo rappresenta certamente un intervento importante per il quartiere, scrivono in una nota i membri del gruppo consiliare Polo Civico Bra Domani, e dimostra il valore della collaborazione con una storica e importante realtà produttiva e industriale del nostro territorio, da sempre parte integrante del tessuto economico e sociale della nostra comunità. Grazie a questo contributo, un'area oggi degradata e, per certi aspetti, anche poco sicura potrà tornare a essere uno spazio fruibile per famiglie e bambini. Diversa, invece, è la situazione relativa all'area di corso IV Novembre, dove continuano a emergere ritardi e contraddizioni. La risposta fornita dall'assessore durante il dibattito consiliare ha infatti smentito quanto sostenuto fino a oggi dalla stessa Amministrazione. L'assessore ha comunicato che i costi per la realizzazione dell'intervento definitivo saranno superiori rispetto alle previsioni iniziali, sia per la sistemazione del fondo sia per le prescrizioni di Ferrovie dello Stato, che richiederebbero l'installazione di un apposito guardrail e la realizzazione di un muretto di recinzione prima dell'apertura dell'area al pubblico".

"Una dichiarazione che contrasta con quanto affermato in passato dallo stesso assessore, proseguono, che prospettava la possibilità di aprire rapidamente il parcheggio attraverso una soluzione provvisoria, con la sola sistemazione del manto e la semplice posa della ghiaia, così da realizzare circa una ventina di posti auto.

(In foto, l'area di di corso IV Novembre)

La posizione del Polo Civico Bra Domani è sempre stata chiara: il quartiere dell'Oltre Ferrovia merita un intervento serio e definitivo, non soluzioni temporanee destinate a rivelarsi inefficaci. Soprattutto in un'area così importante per il quartiere e per la nostra città, ma allo stesso tempo particolarmente problematica sotto il profilo del degrado urbano.

"Il dato più preoccupante, però, resta un altro: a oggi non esiste ancora un progetto definitivo per l'area di corso IV Novembre e non sono state individuate le risorse necessarie al finanziamento delle opere. Anche le soluzioni definitive prospettate dall'assessore, per ora soltanto verbalmente, non trovano ancora riscontro in un progetto formalizzato - dichiarano i Consiglieri Comunali Sergio Panero e Davide Tripodi. Ancora oggi, infatti, non è chiaro quale sarà la configurazione definitiva dell'area: quanti posti auto verranno realizzati, se e con quali modalità sarà regolamentata la sosta, se verranno individuati posti o servizi dedicati alla mobilità ciclabile, quale sarà la quota di verde prevista, quale sarà l'arredo urbano dell'area e quali saranno, nel dettaglio, le caratteristiche complessive dell'intervento. "Dopo mesi di annunci, la domanda resta semplice: quando vedrà finalmente la luce la riqualificazione dell'area di corso IV Novembre? I cittadini dell'Oltre Ferrovia meritano attenzione, risposte concrete e tempi certi. Le parole devono lasciare spazio ai fatti" - concludono i consiglieri Panero e Tripodi.



