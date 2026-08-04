CICLISMO / Jacopo Altare e Davide Avidano della Vigor Cycling ai campionati italiani su pista

Ci sono anche due atleti della Vigor Cycling ai campionati italiani di ciclismo giovanile (esordienti e allievi maschili e femminili) su pista, scattati oggi, martedi 4 agosto, al velodromo Enzo Sacchi nel Parco delle Cascine a Firenze.

Si tratta di due esordienti del secondo anno: Jacopo Altare, recentemente laureato campione regionale piemontese nella velocità sul tondino del Pietro Francone di San Francesco al Campo e Davide Avidano, terzo assoluto nella stessa specialità.

I due sono stati convocati a difendere i colori della rappresentativa piemontese, guidata dal responsabile tecnico Flavio Ferrando.

Davide Avidano debutterà nella madison che affronterà in coppia con il quotato lombardo Oliver Ceppi. Quindi sarà in lizza nella quattro prove dell'omnium. E tra ventiquattro ore gareggerà anche Jacopo Altare impegnato nella velocità. Alla massima rassegna tricolore sono iscritti 257 atleti, il fior fiore della bicicletta giovanile nazionale.

Nel fine settimana, secondo la scelta intrapresa da parte della società presieduta da Claudio e Silvio Mattio, che mira ad una gestione priva di impegni eccessivi e conseguenti stress per i ragazzi, nessun esordiente e allievo aveva partecipato a manifestazioni agonistiche. Si sono effettuate quindi, solo uscite ciclistiche in libertà.

La partecipazione alle corse riprenderà domenica prossima 9 agosto con gli allievi, seguiti dai direttori sportivi Salvatore Cirlincione e Gianfranco Lantermino che si misureranno nel novarese a Borgoticino. Per gli esordienti pilotati da Michele Ancona, verrà invece osservato ancora un turno di riposo, basato quindi solo su allenamenti.