TIRO CON L'ARCO / Arcieri Langhe e Roero: prestigioso argento dei fratelli Messina agli assoluti Fitarco

Grande performance dei fratelli Elisabetta e Christian Messina, atleti della società Arcieri Langhe e Roero, ai campionati italiani 3D Fitarco 2026, che si sono svolti a Schilpario (BG) nello scorso week end.

I due giovani arcieri roerini hanno conquistato un prestigioso argento nella categoria mixed team compound juniores, preceduti solo dalla coppia Morari Sofia e Leonardo Pagnocelli degli Arcieri Gufi del Brembo e davanti a Nicola Giovannini e Angela Moschin degli Arcieri Altopiano Pinè, classificati in terza posizione.

Una bella soddisfazione per gli allievi della presidente degli Arcieri Langhe e Roero Monica Mina e del suo staff di preparatori, considerando anche il record storico di partecipanti a questo appuntamento, con 750 atleti iscritti alle gare, che si sono svolte dal 30 luglio al 2 agosto nella località della Valle di Scalve nella provincia bergamasca.

Uno dei prossimi appuntamenti del tiro con l'arco in provincia di Cuneo, sarà la gara interregionale 18 mt all'aperto "V Memorial Dado Toti", a Fossano, il prossimo 13 settembre.