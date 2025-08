Ritrovati sani e salvi i due escursionisti dispersi sopra Aisone

Sono stati ritrovati e sono in buone condizioni i due escursionisti che da ieri sera, domenica 3 agosto, risultavano dispersi nella zona montana del Lago della Valletta, sopra Aisone, in Valle Stura. I due giovani, non residenti nella zona, avevano perso l’orientamento durante la discesa dopo un’escursione pomeridiana e non erano più riusciti a rientrare alla base.

Secondo quanto ricostruito, i tre membri della comitiva avevano imboccato sentieri diversi durante il rientro. Uno di loro era riuscito a raggiungere Aisone e, dopo aver atteso invano il ritorno dei compagni, aveva dato l’allarme verso le 23. Da quel momento erano scattate le operazioni di soccorso, coordinate dai Vigili del Fuoco di Cuneo, che per tutta la notte hanno setacciato la zona con l’ausilio di droni notturni in grado di rilevare segnali telefonici anche in aree senza copertura.

Il lieto fine è arrivato nella mattinata di oggi, quando i due ragazzi sono stati rintracciati, presumbilmente su un sentiero che dal Lago Basso della Valletta scende verso valle. Avevano trascorso la notte all’aperto, ma non presentano particolari problemi fisici.

Grande sollievo tra i soccorritori e la comunità locale. “Sono state ore di apprensione, ma siamo contenti che tutto sia finito al meglio”, ha commentato il sindaco di Aisone, Pietro Trocello, ringraziando le squadre intervenute.