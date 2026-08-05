Federico Leardo eletto presidente di Unigec Confapi Cuneo

Martedì 4 agosto presso la sede provinciale di Confapi a Cuneo, si è tenuta la prima riunione di UNIGEC Cuneo, l'Unione provinciale della Piccola e Media Industria Grafica, Editoriale, Cartaria, Cartotecnica e Affine. Istituita ufficialmente con l'elezione a presidente di Federico Leardo, della Tipografia e casa editrice L'Artistica Savigliano, insieme al direttivo composto da Marco Bertolino di TEK Arti Grafiche e Paola Racca di Bosio Associati.

Il presidente e gli imprenditori presenti in questo inizio agosto, si sono dati da subito una serie di priorità per iniziare ufficialmente tutte le attività rivolte alla rappresentanza e tutela della categoria, supporto e formazione, per promuovere la competitività dell'intera filiera, l'innovazione, la sostenibilità e l'economia circolare. Sicuramente in primis il nuovo Regolamento imballaggi UE 2025/40 (noto come PPWR - Packaging and Packaging Waste Regulation), e le modalità di applicazione dal 12 agosto che riguardano tutti i settori, da chi mette sul mercato un prodotto imballato a chi fabbrica il packaging.

Tra gli obiettivi che si sono dati gli imprenditori, la rappresentanza in modo unitario delle diverse anime del settore per consolidare il dialogo con le istituzioni e accompagnare le trasformazioni che interessano il mondo della comunicazione, della stampa, dell'editoria e del packaging.

Il presidente di Confapi Cuneo, Massimo Marengo, e tutta la Giunta di presidenza augurano buon lavoro al giovane Federico Leardo e a Unigec Cuneo.