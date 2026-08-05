La Croce Rossa festeggia 50 anni di servizio: tour delle panchine e due giorni di eventi nelle valli Bormida e Belbo

Cinquant'anni di impegno, solidarietà e presenza costante al fianco delle comunità. Il Comitato Territoriale della Croce Rossa Italiana di Monesiglio celebra l'importante traguardo dei 50 anni di attività con un ricco programma di appuntamenti che, sabato 8 e domenica 9 agosto, coinvolgeranno numerosi Comuni delle valli Bormida e Belbo.

La manifestazione prenderà il via sabato 8 agosto con il "Tour delle panchine C.R.I.", un'iniziativa simbolica attraverso la quale verranno inaugurate le panchine donate dalla Croce Rossa alle comunità locali. Il ritrovo dei mezzi è fissato alle ore 8 in piazza del Comune di Monesiglio, mentre dalle 8.30 partirà il percorso che toccherà Gottasecca, Prunetto, Levice, Gorzegno, Torre Bormida, Bosia, Cravanzana, Feisoglio, Niella Belbo, Mombarcaro e Camerana.

Proprio a Camerana, alle ore 15, presso lo Sferisterio di via Rutte, si terrà l'inaugurazione della panchina della Croce Rossa.

Un appuntamento al quale il sindaco di Bosia Ettore Sacco invita tutta la cittadinanza a partecipare: «Sabato 8 agosto alle ore 15, presso lo Sferisterio in via Rutte sarà inaugurata la panchina della Croce Rossa. Dobbiamo rendere onore con la nostra presenza e sostenere i volontari che si adoperano per il nostro bene, sul territorio».

Le celebrazioni proseguiranno domenica 9 agosto con la giornata "Volontari in festa!". Il programma prevede l'accoglienza dei partecipanti e la registrazione presso la sede della Croce Rossa di Monesiglio, l'alzabandiera, la Santa Messa dedicata ai volontari e la sfilata nel centro storico accompagnata dalla Fanfara Nazionale della Croce Rossa Italiana. Seguiranno l'inaugurazione del nuovo parco dedicato alla C.R.I. e della panchina di Monesiglio, quindi il trasferimento a Saliceto per l'inaugurazione di un'ulteriore panchina e il pranzo nel Parco del Castello. Nel pomeriggio, alle 15.30, spazio al concerto della Fanfara Nazionale e alle visite guidate al Castello di Saliceto.

Due giornate pensate non solo per ricordare mezzo secolo di storia del Comitato Territoriale di Monesiglio, ma anche per rendere omaggio ai tanti volontari che ogni giorno operano al servizio delle persone, rappresentando un punto di riferimento imprescindibile per il territorio.