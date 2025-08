Lesegno, violento scontro tra un'auto e una moto sulla statale 28

Un violento scontro si è verificato nella serata di oggi, mercoledì 5 agosto, sulla strada statale 28 del Colle di Nava, nel territorio comunale di Lesegno.

Il sinistro ha coinvolto un'automobile e una moto ed è avvenuto di fronte al Bar "La Vespa".

L'allarme è scattato poco dopo le 19 e le operazioni sono ancora in corso. Sul posto il personale sanitario del 118 e l'elisoccorso allertato in particolare per le cure al motociclista. I Vigili del Fuoco sono presenti con le squadre dei permanenti di Mondovì e i volontari del distaccamento di Ceva, non solo per la manovre di messa in sicurezza, ma anche per domare le fiamme che hanno interessato la motocicletta a seguito del violento scontro.

***articolo in aggiornamento****