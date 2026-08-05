Furti a Cuneo, dopo il bottino anche il “peccato di gola”: dolci e bibite tra i bersagli dei ladri

A Cuneo ancora furti con scasso e “peccati di gola”: prima di uscire con il bottino si gustano dolci e torte.

Il 22 luglio scorso a finire nel mirino di un paio di malviventi era stata la yogurteria “Yoghy” di via XX Settembre. Si erano introdotti scassinando la porta sul retro del locale, svuotando l'intero magazzino appena rifornito il pomeriggio con bibite e 40 Kg di Nutella e portandosi via anche dell'attrezzatura. Un furto consumato con calma se si considerano i diversi mozziconi lasciati e le monodosi di dessert abbandonate vuote.



L'ultimo episodio nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto dopo la chiusura, questa volta è toccato al chiosco Famù nel Parco di viale Angeli nel parco della Resistenza.

Anche qui, dopo aver forzato la porta d'accesso, è stato sottratto l'incasso di circa mille euro dal registratore di cassa e gustata la torta con un paio di bibite.





Fortunatamente nonostante l'amara sorpresa il personale è riuscito a garantire continuità di servizio e apertura del locale, sistemando gli spazi e rimettendosi subito al lavoro.



Oltre al danno pure la beffa si potrebbe pensare, un modus operandi ora all'attenzione della Squadra Mobile della Questura di Cuneo, con il supporto della Scientifica, che sta indagando per individuare i responsabili.



Ancora prima, il 6 luglio scorso, in via Carlo Emanuele III la trattoria self service Il Sole denunciava il terzo furto subito in otto giorni, nonostante si trovi a poca distanza dal Comando della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Le prime due volte sono stati prelevati i soldi, ma la terza cibo: dall'olio e bibite a una forma di prosciutto e formaggi.



Oltre al furto di cibo, un'altra cosa accomuna i casi descritti, la fuga dei malintenzionati dopo aver agito indisturbati. Intanto proseguono le indagini per risalire agli autori.