Cronaca | 09 agosto 2025, 15:28

Bra, ubriachi molesti nei giardini di piazza Roma: la Polizia Locale ne allontana cinque in un giorno

Nei loro confronti notificato il Daspo Urbano. Un soggetto segnalato alla Prefettura per il possesso di stupefacenti

Proseguono i controlli della Polizia Locale nella zona di piazza Roma e della stazione ferroviaria

Continuano senza sosta ormai da mesi i controlli della Polizia Locale di Bra sia nella zona della stazione ferroviaria di piazza Roma che nei giardini stessi. Giornalmente, infatti, il Comando di via Moffa di Lisio impiega almeno due agenti di Polizia Locale per ogni turno di servizio al fine di aumentare sia la sicurezza reale che quella percepita.

Grazie all'introduzione nel maggio 2024 nel regolamento di Polizia Urbana del cosiddetto "Daspo Urbano", ovvero della possibilità di contravvenire e allontanare da alcune zone i soggetti che si rendono responsabili di comportamenti contrari al decoro, sono stati numerosi i provvedimenti applicati dalla Polizia Locale braidese in città e soprattutto nella zona della stazione e dei giardini di piazza Roma.

Solamente nella giornata di ieri il provvedimento è stato notificato a tre soggetti i quali, trovandosi in stato di ubriachezza nei giardini di piazza Roma, creavano disturbo agli avventori dell'area, sopratutto famiglie con bambini; i tre oltre al provvedimento di allontanamento dalla zona, sono anche stati contravvenuti per la violazione amministrativa di "ubriachezza molesta".

Poco dopo la mezzanotte altri due soggetti in evidente stato di ubriachezza, che avevano avuto un acceso diverbio, sedato dalle pattuglie della Polizia Locale in servizio, sono stati colpiti dai medesimi provvedimenti. Uno di loro verrà segnalato alla Prefettura di Cuneo in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente.

