"Tra cronaca e storia": qualcuno ricorda il piaschese Giuseppe Riccardi?

Approda a Piasco la nuova rubrica "Tra cronaca e storia", ideata, sul proprio canale youtube, dall'associazione Progetto in Vista Aps. Lo scopo, come già annunciato, è quello di riscoprire fatti ed aneddoti del passato in cui siano risultati protagonisti i non vedenti. L'associazione ha infatti finalità statutarie eminentemente culturali e si propone di promuovere la storia, la formazione artistica, la musica e il teatro accessibile a favore di questa categoria di persone.



Le notizie sono infatti recuperate attraverso un'accurata ricerca storico-emerologica negli archivi dei giornali e periodici d'epoca. Una volta selezionate verranno poi lette dalla volontaria Alessandra Sorrisio, in modo da poter essere agevolmente fruite da tutti gratuitamente, ma soprattutto anche dai disabili visivi.



L'articolo oggi riscoperto, risalente al 6 marzo 1943, racconta la vita di un bambino cieco ed autistico, nato a Piasco presumibilmente intorno al 1931, e successivamente ricoverato presso l'Istituto Serafico di Assisi. Si chiamava Giuseppe Riccardi e il giornalista de La Stampa ne magnifica le portentose capacità di calcolo mentale.



Inutile oggi scandalizzarsi circa l'utilizzo del termine "semideficiente" che, dato il contesto, aveva un significato prettamente tecnico e non certo denigratorio. Sarebbe invece molto bello raccogliere altre notizie sull'esistenza successiva di questo piccolo piaschese. Quanto visse? C'è ancora qualcuno che lo ricorda? Ha lasciato una traccia nel suo paese di origine?



"Non dobbiamo mai vergognarci del nostro passato" - commenta il presidente di Progetto in Vista Marco Bongi - "Le persone disabili, come tutti, hanno dovuto sempre affrontare disagi e difficoltà. Un po' di sana autoironia dunque non deve mai mancare e contribuisce senza dubbio a programmare il futuro con maggiore serenità. Invitiamo dunque a seguire anche i nuovi episodi di prossima pubblicazione!".



Quì sotto il link al canale Youtube di Progetto in Vista:



https://www.youtube.com/channel/UCyUd7SMqn89vRDfEKSXlVBQ

